Informační centrum pod věží ostravské Nové radnice připravilo na sobotu 25. července 2020 za požadovaných hygienických opatření skvělou akci Ostrava v barvách noci.

Západ slunce nad Ostravou 25.7.2020 | Foto: Josef Zajíc

Zájemci přicházeli okolo 20 hodiny do Nové radnice. Z radniční auly vyjeli výtahem do šestého patra do informačního centra. Po zakoupení vstupenek vyjeli v rouškách na plošinu vyhlídkové věže.