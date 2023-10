VIDEO: Primátor Ostravy následoval prezidenta Pavla. K obleku si obul papuče

/FOTO/ V papučích do práce nebo do školy. Takové bylo heslo šestého ročníku Papučového dne, který letos připadl na 11. října. Podpořil mobilní hospicovou péči. Do práce v papučích tak vyrazili například i prezident Petr Pavel nebo primátor Ostravy Jan Dohnal.

Papučový den v Ostravě, 11. října 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Papuče jako symbol bezpečí a domova. Kdo v nich dnes vyšel například do práce nebo kdekoli jinde, podpořil tím myšlenku, že umírající lidé mohou své poslední chvíle trávit v bezpečí domova se svými blízkými. To umožňují mobilní hospice. VIDEO: Primátor Ostravy následoval prezidenta Pavla. K obleku si obul papuče K podpoře mobilních hospiců se přidal například i prezident Petr Pavel. „Umírání je nevyhnutelným závěrem našich životů. Každý by ale měl mít možnost dožít doma ve známém prostředí a mezi svými blízkými. To umožňuje mobilní hospicová péče. Proto dnes v papučích na její podporu,“ uvedl prezident na Instagramu ke své fotografii v papučích. V Ostravě se k podpoře mobilních hospiců připojil například primátor Jan Dohnal, když vyrazil na tiskovou konferenci k otevření budovy Organica právě v papučích. Domácí obuv se dnes objevila také na Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. „Zaměstnanci radnice se zapojili do Papučového dne. Tuto myšlenku podpořili také místostarosta Otakar Šimek a místostarostky Markéta Langrová a Martina Jarošková,“ uvedl městský obvod.