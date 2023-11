Se zahájením předprodeje první vlny vstupenek na oblíbený metalový a rockový festival Ostrava v plamenech v limitované sérii za 990 Kš (40 €) zveřejňují pořadatelé první velkou hvězdu: Na desátém ročníku 3. srpna 2024 vystoupí Phill Cambpell and the Bastard Sons!

Phil Cambpell and the Bastard Sons v Brande-Hörnerkirchen u Hamburku na festivalu Headbangers Open Air 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

Někdejší velšský kytarista slavných Motörhead – hrával u nich v období let 1984 až 2015 do skonu zakladatele Lemmyho – dal dohromady kapelu se třemi svými syny: Toddem (kytara), Tylem (baskytara) a Danem (bicí) a přibrali zpěváka Joela Peterse. Z původně „předělávkové“ party se stali regulérními tvůrci vlastní muziky a letos vydali jak v pořadí celkem třetí desku „King of the Asylum“, tak živé album „Live in the North“. Na koncertech mezi písničkami nikdy nechyběly ty od Motörhead a v Ostravě se dá očekávat, že tomu ani nebude jinak.

„Další dva headlinery na jubilejní ročník Ostravy v plamenech si zatím ponecháme pod rouškou tajemství. Ale budou stát za to,“ vzkazuje Patrik Kohut za organizátory festivalu, který se jako obvykle odbude v tvrdé muzice svědčícím areálu Dolních Vítkovic. Z dalších účastníků 10. ročníku zmínil stylově pestré Molybaron (Francie/Irsko), Blax (Itálie), Mer Kúr (Island), Amalgama (Česko, Nizozemí, Ukrajina), Adams Parade (Austrálie) a tuzemské Forrest Gump.

Nejlevnější první vlna lístků, jak Kohut upozornil, je v k mání do konce listopadu, případně do vyprodání – podle toho, co přijde dříve.