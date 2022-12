Nejprve to byla přestavba z pátečního domácího extraligového utkání Vítkovic na sobotní Megakoncert Rádia Blaník a hned v neděli zase zpět do hokejového uspořádání, aby fanoušci mohli opět valit na Vítky.

Hned o týden později to pak bylo ještě náročnější: v pátek od 17:30 domácí hokejové utkání HC Vítkovice Ridera vs. HC Kometa Brno, v sobotu od 18:00 skoro do půlnoci Oktagon MMA a v neděli úderem 19. hodiny začala na stejném místě irská taneční show Lord Of The Dance. V pondělí už pak opět ledovou plochu využívali hokejisté ke svým tréninkům.

„Takovéto přestavby ze dne na den, doslova přes noc, vyžadují precizní načasování a dokonalou koordinaci desítek pracovníků haly, externích firem i zástupců promotérů. Když se ale vše podaří, můžeme se pak radovat z toho, kolika lidem jsme umožnili přijít si k nám do arény pro svou porci emocí a krásných zážitků. Těch spokojených diváků přitom bylo jen během zmíněných šesti akcí více než 35 tisíc,“ říká s potěšením předseda představenstva společnosti Vítkovice Aréna a.s. Petr Handl.

Podobně náročná přestavba čeká Ostravar Arénu také počátkem března 2023, kdy bude nejprve v pátek 3. 3. hostit poslední domácí utkání Vítkovic v základní části extraligy následované v sobotu 4. 3. dalším turnajem série Oktagon MMA, aby pak v neděli 5. 3. otevřela své brány návštěvníkům koncertu tributní kapely The Australian Pink Floyd Show.

