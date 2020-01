Ostravské Divadlo loutek hostilo mistry světa!

Zprvu jako spam se zdál e-mail Kanaďana Johna Bruce, který přistál v poště ředitelky Divadla loutek Jarmily Hájkové. Ten projevil zájem o návštěvu divadla se skupinou dorostenců kanadského hokejového týmu, který se do Ostravy chystal na mistrovství světa juniorů do 20 let.

Ostravské Divadlo loutek hostilo mistry světa! | Foto: Archiv DLO