Až 370 tisíc středoškoláků ze 40 evropských zemí soutěžilo uplynulý školní rok v programech nevládní organizace Junior Achievement (JA) o nejlepší podnikatelský počin. V rámci výuky podnikavosti a pod vedením svých učitelů zakládali reálné firmy, se kterými hospodařili.

Ti nejlepší z každé země nyní představili svůj byznys mezinárodní porotě a utkali se o vítězství v několika kategoriích. Ze 180 soutěžních firem měla Česká republika svého zástupce ve studentské firmě PEAK z Gymnázia Ostrava-Hrabůvka, která zvítězila v národním finále JA Studentská Firma roku 2021. Partě studentů pod vedením ředitele Víta Kuldana se povedlo za pár měsíců vymyslet a uvést na trh aplikaci, která pomáhá zábavnou formou rozšiřovat slovní zásobu v angličtině prostřednictvím filmů.

„Cena mě velmi těší a rozhodně je pro mě zdrojem motivace. Svým způsobem to není ocenění jen pro mě, ale pro celou firmu, a já jsem velmi rád, že i díky ní můžeme naše působení v programu studentských firem označit za úspěšné. Spolu s kamarádkami jsme vstoupili do spolku JA Alumni a veškeré své zkušenosti z minulého roku chceme předat dalším studentským firmám a pomoct jim v cestě za TOP 3 umístěním v evropském finále,“ uvedl oceněný Vít Kuldan.

Mezinárodní porota v soutěži JA Alumni Leadership Award hodnotila jednotlivé ředitele studentských firem na základě mnoha kritérií. Důležitá byla například úroveň vůdčích schopností, podnikatelský duch, odpovědnost a snaha o neustálý rozvoj firmy. Svoji roli hrály také komunikační dovednosti, týmovost nebo zda ředitel v podnikání přemýšlí udržitelně. Ocenění získal český student společně s dalšími čtyřmi řediteli ze Slovenska, Švédska, Kypru a Spojeného království.

„Myslím si, že porotu jsem zaujal díky svému nadšení pro náš produkt a celou firmu, ale hlavně díky tomu, jak moc mi studentská firma změnila život a ukázala, čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat. Celé finále bylo uspořádáno skvěle, rozhodně to byl nejlepší on-line event, kterého jsem se zúčastnil. Všechny nás akorát mrzí, že jsme nemohli do Vilniusu jet a představit naši firmu osobně,“ dodal Vít Kuldan.

Festival Gen-E pořádá každoročně nevládní organizace JA Europe, letošní ročník „hostila“ a uspořádala Litva (JA Lithuania). V soutěžích studentských firem se nejvýše umístily firma Scribo ze Slovenska (kategorie the Company of the Year Competition) a firma Swim.me z Řecka (kategorie the European Enterprise Challenge).

Eliška Crkovská, mediální konzultant firmy PEAK