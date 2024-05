Baseballisté Arrows Ostrava o víkendu nastoupili ke dvěma zápasům proti poslednímu týmu tabulky z Hluboké nad Vltavou. Poreferoval nám o tom čtenář Ján Jabrocký, děkujeme.

Boris Bokaj z Arrows. | Foto: Lenka Brožová

Kvůli dešti již nezvládli odehrát i zápas číslo tři. Hned první zápas byl pro ostravské baseballisty více než složitý. Domácí Sokol totiž poslal na kopec dva zahraniční nadhazovače, kteří dělali velké problémy pálkařům Arrows.

Ti se sice prosadili již v první směně zásluhou homerunu Jakuba Kubici, ale pak již hosté marně hledali recept na jejich nadhozy. Na druhé straně házel velmi dobře Ondřej Satoria, jenž v šesti směnách povolil pouze jeden doběh. Rozhodující doběh pak přišel v dohrávce sedmé směny, kdy střídajícího Jana Tomka nepodržela obrana a domácí toho využili k druhému doběhu. Protože Arrows již na toto vedení domácích odpověď nenašli, tak svému soupeři podlehli 1-2.

Jan Tomek.Zdroj: Jan Beneš

Ve druhém zápase za Ostravu začal na kopci Alexandr Šín a vedl si velmi dobře, když v pěti směnách umožnil domácím jenom jeden doběh. To jeho spoluhráči za stejný úsek po odpalech Jana Kozla a Jakuba Malíka stáhli tři body.

Jenže v dohrávce směny dokázali domácí vyrovnat a Arrows museli znovu zabrat. To se jim povedlo v osmé směně, kdy Jakub Kubica stáhl aktivního Šimona Všetečku pro čtvrtý doběh. Následně hrající manažer Boris Bokaj dokázal dovést duel za stavu 4-3 do vítězného konce.

„Mně se dnes hrálo velmi dobře. Konečně jsem viděl balony v outfieldu a něco jsem i pochytal. Co se týče celkové hry, tak je to na můj vkus takové tiché. Nadhazovači podali skvělé výkony, ale pálky máme tiché a trochu se trápíme. Hodně to bylo vidět v prvním zápase, kdy proti nám nastoupili dva skvělí nadhazovači, kteří nás drželi. V tom druhém zápase to bylo lepší, ale stále si myslím, že máme na víc,“ řekl autor tří hitů ve druhém utkání Šimon Všetečka.

Ostrava je po ztrátě na jihu Čech na pátém místě extraligové tabulky. V nadcházejícím týdnu ale bude hrát tři zápasy s Kotlářkou Praha, která se po tomto víkendu propadla na úplné dno. Ostravští navíc budou mít ve dvou duelech výhodu domácího hřiště. V pátek večer a v sobotu odpoledne se bude hrát na Arrows Parku, v neděli pak v hlavním městě.