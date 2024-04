Po výborném vstupu do sezóny čekala na baseballisty Arrows Ostrava velmi těžká série proti obhájcům titulu. Navíc poprvé v tomto roce odehrály týmy tři zápasy v jednom týdnu.

Hráči Arrows prohráli první sérii. | Foto: Ladislav Svěnčík

Ostravští měli v prvních dvou duelech proti brněnským Drakům výhodu domácího prostředí. Tu ale nedokázali stoprocentně využít, protože hned v prvním utkání soupeři podlehli 5:10.

Draci měli velmi dobrý vstup do zápasu, když proti mladému Janu Kozlovi stáhli ve čtyřech směnách šest doběhů. V dohrávce čtvrté směny se ale Ostravě povedlo dostat hostujícího nadhazovače se zkušenostmi z MLB Joseho Medinu pod tlak. Z něho vytěžili 4 doběhy a nebýt fantastického zákroku v obraně od reprezentanta Jakuba Hajtmara, tak mohli Arrows i srovnat skóre. Jenže hned další pálka Draků přinesla další 4 doběhy a o vítězi tak bylo rozhodnuto.

Ze zápasu Arrows vs. Draci.Zdroj: Ladislav Svěnčík

Co se nepovedlo v pátek, to se Ostravě povedlo v sobotu odpoledne. Základem výhry 5:0 byla výborná práce nadhazovačů. Startující Ondřej Satoria v sedmi směnách a po něm Jan Tomek ve dvou nepovolili ani jeden doběh. Na pálce se dařilo celému lineupu, když se každý z pálkařů dostal na metu minimálně jednou. Před nedělním duelem tak byla série vyrovnaná 1:1.

„V prvním zápase nám to uteklo. Mladí kluci možná trochu nezvládli tlak. Přeci jen jsou to Draci a každý proti nim chce vyhrát. Neřekl bych, že byli nervózní, ale asi chtěli hodně vyhrát a trošku jim to uteklo. Zdá se mi, že se začínáme rozjíždět na pálce, což mně těší. Potřebujeme to do průběhu sezóny. Ve druhém zápase, no Satka, ej Satka (Ondřej Satoria – pozn. aut.), k tomu není co dodávat a nedá se od něj očekávat nic jiné,“ usmíval se po sobotním utkání Jan Tomek.

Jenže po nedělním zápase měli více důvodů k úsměvu Brňané, kteří vyhráli 10:0 a ukončili tím zápas předčasně již po sedmi směnách. Velký zápas prožil hostující Arnošt Dubový, který mladého Alexandra Šína na kopci Ostravy trestal dvěma homeruny a pěti staženými doběhy. Naopak Arrows se nepovedlo stáhnout ani jeden doběh. I proto si domů vezli třetí prohru v sezóně a první prohranou sérii.

Radost Arrows z výhry po druhém duelu série s Draky.Zdroj: Ladislav Svěnčík

„Myslím, že si ze série odnést to, že pokud budeme prohrávat, tak musíme dál bojovat a najít cestu k dalším vítězstvím,“ hledal prostor pro zlepšení zkušený baseballista ostravských Arrows Jakub Malík. Ostravští baseballisté si tak můžou spravit chuť v dalším kole, kdy odehrají další tři utkání proti Třebíč Nuclears. Všechny se budou hrát na hřišti soupeře a Arrows tak nečeká jednoduchá série.

Ján Jabrocký