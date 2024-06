O aktuálním duelu baseballistů Arrows Ostrava, který rovněž poznamenala víkendová nepřízeň počasí, nám napsal čtenář Ján Jabrocký. Děkujeme.

Ostravští baseballisté se podělili o výhry s Kotlářkou. | Foto: Ladislav Svěnčík

Další kolo baseballové Extraligy ovlivnila nepřízeň počasí, což poznali také hráči Arrows Ostrava. Ti nejdříve odložili páteční duel na sobotu, aby posléze ten nedělní vůbec nedohráli.

Přeložený souboj z pátečního večera na sobotní odpoledne začal pro Ostravu nejlépe jak mohl. Již po třech směnách totiž vedli vysoko 12-0 a zdálo se, že směřují za klidným vítězstvím. Jenže Kotlářka Praha dokázala zabojovat a sérií devíti doběhů v řadě duel výrazně zdramatizovala. Jenže závěr opět patřil domácím, kteří nakonec vyhráli 18-10.

Duel se vydařil zejména domácímu matadorovi Jakubu Malíkovi, jenž zaznamenal 6 úspěšných odpalů, což je jednoznačně nejlepší výkon hráče Arrows v Extralize od roku 2016. Navíc ve třetí směně se zaskvěl dvěma homeruny, což je hodně raritní zápis. Zatímco v prvním zápase bylo k vidění 28 doběhů, tak ve druhém pouze tři.

Arrows v utkání poslal do vedení solo homerunem Matyáš Kozel v dohrávce druhé směny a Alexandr Šín toto vedení udržel až do páté směny. V ní ale udělal jednu chybu a soupeř dokázal vyrovnat. Skóre 1-1 tak platilo až do deváté směny. V ní již měli Ostravané na kopci Borise Bokaje, ale ani zkušený hrající manažer nedokázal zabránit tomu, aby Kotlářka přidala další doběh. Díky tomu tak Pražané zvítězili 2-1.

V neděli se pak třetí zápas rozehrál v hlavním městě. Tam se Arrows dostali rychle do vedení 2-0, ale ve třetí směně se na hřiště spustil hustý déšť a utkání muselo být přerušeno. Dohrát se tak bude muset v náhradním termínu.

„Bylo to pro nás velmi složité kvůli počasí, když se v sobotu musely hrát dva zápasy. První utkání byla strašná přestřelka. Všichni byli skvělí na pálce, ale vyzdvihl bych hlavně výkon Kuby Malíka. Druhý zápas byl úplný opak. Alexandr nás držel na kopci, ale my jsme nedokázali skórovat,“ hodnotil zejména sobotní duely mladý Jakub Šín.

Arrows se i po tomto kole stále drží na pátém místě extraligové tabulky s malou ztrátou na čtvrtou příčku. V nadcházejícím kole ale na ostravské hráče čekají dva zápasy s úřadujícími mistry Draky Brno. První odehrají v pátek na hřišti soupeře. V sobotu odpoledne se oba celky utkají v Arrows Parku v Porubě.

Ján Jabrocký