Diváci se tak mohli těšit nejen na skladby známé jejich uším, ale i přední řešitele záhad . Koncert měl být původně v Řepištích, domovské scéně Moravskoslezské Sinfonietty. “Koncert se koná každoročně v červnu a je open-air, diváci si tak mohou vzít deku a přijít si nás poslechnout” říká zakladatel Moravskoslezské Sinfonietty Jan Soukup. “Letos jsme se rozhodli pro kriminální tématiku, posluchače čekají úvodní znělky ze seriálů Hercule Poirot, To je vražda napsala a nebo Kmotr. Aby to ale nebylo tak úzce profilované zvolili jsme i skladby z jinak žánrově vymezených filmů, jako je například Gejša nebo Madagaskar,” prozrazuje Jan Soukup.

To vše bylo propojené tematickou linkou ztracené taktovky, kterou hledala mezi účastníky samotná Jessica Fletcherová. V průběhu koncertu se k ní poté přidali její kolegové jako například samotný anglický gentleman James Bond a nebo sám Hercule Poirot. Právě vzácné návštěvy vykouzlily úsměv na tváři nejednomu návštěvníkovi. Diváci si v nadšení ze skladeb pokyvovali hlavami, bubnovali do rytmu a nebo se nechali bavit změnami kostýmů dirigenta, který si na jevišti změnil kostým hned dvakrát. Příprava budoucích muzikantů “Fungujeme jako orchestrální akademie pro mladé hráče. Chodí k nám studenti základních uměleckých škol, konzervatoří ale i z vysokých škol. Hrají s námi i členové profesionálních orchestrů jak divadelních, tak i filharmonických,” upřesňuje účel Moravskoslezské Sinfonierry Jan Soukup.

Právě nabyté zkušenosti jsou pro mladé muzikanty důležitou součástí. “Snažíme se je tak připravit na různá úskalí orchestrální hry. Potkávají se spoustou sólistů, sborů a poznávají tak to, co je bude čekat v profesní dráze hudebníka,” dodává Soukup. Moravskoslezská Sinfonietta však není pouze pro mladé hráče. Zahrát si můžou i muzikanti, kterým hudba zůstala jako koníček. “Založil jsem Moravskoslezskou Sinfonietu po tom, co jsem absolvoval na konzervatoři, protože mi bylo smutno, že už se neuvidím s mými kamarády. Pár z nich s námi hraje do teď,” vzpomíná Jan Soukup. Celý koncert se konal v rámci projektu Bo kultura jede, jehož cílem je znovu oživit kulturu a podpořit tak umělce po dlouhém kulturním klidu. “Parterem celého koncertu je Trojhalí Karolina. Je to naše první spolupráce, dalo by se to přirovnat k takovému vzájemnému oťukávání. Další projekt, co společně plánujeme je Mahlerova Symfonie číslo 8 nazývaná také jako Symfonie tisíců,” říká Soukup.

Právě Symfonie tisíců měla být prvním společným projektem Moravskoslezské Sinfonietty a Trojhalí Karolina. Orchestr v příštím roce čeká desáté výročí, které chtěli oslavit v plné parádě. “Původně byla symfonie napsaná pro tisíc hudebníků, my jich budeme mít pouze šest set,” dodává s úsměvem Jan Soukup. Koncert Mahlerovi Symfonie číslo 8 se chystá na květen 2022.

Sára Poloučková