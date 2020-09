V areálu OZO ( odvoz a zpracování odpadů) v Ostravě - Přívoze bude v sobotu 19. září otevřeno historicky první Reuse centrum Ostrava, tedy centrum opětovného použití věcí, které by jinak skončily jako odpad. Jde o společný projekt města Ostravy a společnosti OZO Ostrava. Princip je v tom, abychom nevyhazovali věci, které mají ještě stále užitnou hodnotu.

Reuse centrum Ostrava, Slovenská 1083/1, Ostrava - Přívoz | Foto: Josef Zajíc

Pokud lidé jistou věc nepotřebují je dobré ji darovat do reuse centra, tato věc najde šanci na " druhý život". Nákupem v Reuse centrum Ostravy lidé pomáhají životnímu prostředí. Jak to funguje? Všechny sběrné dvory v Ostravě jsou sběrnými body, kde mohou lidé darovat věci, které sami nepotřebují. Darované předměty svezou pracovníci OZO Ostrava do reuse centra, zde je roztřídí, vyčistí, případně drobně opraví, ocení a zařadí do prodeje.