Nejlepším projektem regionálního kola desátého ročníku T-Mobile Rozjezdů je Pavel Jarosch z Ostravy, který s kamarádem zakládá Deck 6 studio vyrábějící deskové hry. Umístil se na druhé příčce, první ani třetí místo uděleno nebylo. O podporu odborníků se na severu Moravy ucházelo 25 nápadů, nejčastěji z oblasti hobby, módy nebo gastronomie. Podnikatelé z Moravskoslezského kraje přihlásili do soutěže výrobu smoothie a domácích džemů, audiopohádky a zapojilo se i několik secondhandů.

Pavel Jarosch a Ondřej Bystroň, kamarádi, zapálení hráči a návrháři deskových her, zakládají nové herní studio a rozjeli design a výrobu hned několika stolních her. Nejdále jsou s budovatelskou a ekonomickou euro hrou s pracovním názvem Kuttenberg, zasazenou do Kutné Hory 13. století. Vyniká zejména vizuálně: stylem středověkých iluminací.

Porota složená z odborníků, úspěšných podnikatelů a investorů, jako jsou například Margareta Křížová nebo Martin Korman, hledá každý rok nejen neotřelý nápad, ale i úspěšnou realizaci podnikatelského záměru. „Severní Morava letos neměla v hlavní soutěži svého zástupce, první místo nebylo uděleno,“ vysvětluje předsedkyně poroty Martina Kemrová, manažerka firemní komunikace T-Mobile. „V T-Mobile Rozjezdech nejde jen o originální nápad, ale i finanční rozvahu, třeba i plán, co budu dělat, když přijde krize a budu muset na dva měsíce zavřít. V letošním roce jsme s porotou viděli mnoho projektů, které finanční plán zcela postrádaly. A bez toho bych podnikat nedoporučovala.“

Letošní ročník podnikatelského projektu je poznamenaný nouzovým stavem. „Semináře v regionech jsme museli vynechat úplně a poroty se se soutěžícími setkaly online. I tak jsme ale měli možnost vyslechnout řadu zajímavých nápadů, ze kterých mohou vyrůst skutečné podniky,“ shrnuje rychlý vývoj posledních týdnů Eva Karasová, organizátorka soutěže a manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile.

„Věřím, že uspět se dá se začínajícím podnikem i v dnešní době, ačkoliv to je těžší,“ říká Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Connect Economic Group, partnera T-Mobile Rozjezdů. „Moc si vážím všech, kteří do toho jdou a nevzdávají se. Hlavní je být od začátku obklopen skvělými lidmi a mít ty správné informace, aby nakonec podnikání neztroskotalo třeba na neznalosti zákonů.“

Pavel Jarosch získal s druhým místem podporu odborníků a telekomunikační balíčky v hodnotě 11 400 Kč, které mu pomůžou v rozjezdu podnikání. V soutěži si až 34 regionálních vítězů rozdělilo odměny v hodnotě zhruba 3,5 milionu Kč.

V desátém ročníku projektu T-Mobile Rozjezdy soutěžilo 406 nápadů. Již tradičně byla největší konkurence v hlavním městě, kde soutěží 118 projektů, dále na jižní Moravě (57 přihlášek) a ve středních Čechách (44).

