Myslíme na vás! Firma Heimstaden nakupuje jídlo a pití od restauratérů, kteří sídlí v jejich komerčních prostorách a kteří mají kvůli koronavirovým opatřením zavřeno. To pak její zaměstnanci zdarma rozvážejí lékařům a sestřičkám v nemocnicích v Ostravě, Havířově a Karviné.

Heimstaden podporuje zdravotníky. | Foto: archiv Heimstaden

Třikrát týdně dováží zákusky, pizzu, těstoviny, chlebíčky či řízky personálu do Fakultní nemocnice Ostrava, do havířovské a do karvinské krajské nemocnice.