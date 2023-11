/FOTOGALERIE, VIDEO/ Areál Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava hýří zářivými podzimními barvami. Už jen do konce tohoto týdne si lidé mohou zpestřit prohlídku komentovaným setkáním u vybraných druhů zvířat nebo projížďkou safari expresem přímo mezi stády afrických a asijských kopytníků. Platí to jak o podzimních prázdninách, tak i o státním svátku - sobotě 28. října.

Podzimní prázdniny s dětmi si můžete zpestřit výletem do Zoo Ostrava. | Foto: Zoo Ostrava/Enrico Gombala

Projížďka safari expresem

Projížďky hned třemi rozlehlými výběhy se stády afrických a asijských kopytníků si můžete užít od čtvrtka 26. října do neděle 29. října, a to vždy od 10 do 16.25 hodin.

Ale pozor, v neděli po změně času vyjede poslední souprava v 15.25. Nástupiště se nachází pod výběhem afrických kopytníků. Po posledním říjnovém víkendu bude pro letošek provoz safari expresu ukončen.

Zdroj: Youtube

Komentovaná setkání u zvířat

O podzimních prázdninách budou komentovaná setkání probíhat podle aktuálního harmonogramu:

10.00 medvědi a hulmani

11.00 mandrili

11.30 makaci

12.00 šimpanzi

13–13.30 péče o slony

14:30 hroši

14:30 medvědi a hulmani

16:45 medvědi a hulmani Konání některých setkání je podmíněno příznivým počasím.

Šípkový podzim

Lidé se také stále mohou zapojit do soutěže Šípkový podzim a přinést do zoo žaludy, šípky či jeřabiny. Tyto plody zpestří jídelníček mnoha chovaným zvířatům. Podrobné informace a pravidla soutěže najdete zde.

Ostravská zoo je v říjnu otevřena od 9 do 18 hodin. Vstup do areálu je možný do 17 hodin, poté se uzavírají pokladny a také pavilony.