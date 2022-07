Nejstarším hasičským sborem v ostravsko-karvinské oblasti byl pravděpodobně německý závodní sbor, který byl oficiálně uznán 25. června 1855 v Petřvaldě při uhelném dole Heinrichs-Glúck-Zeche.

Nejdůležitějším úkolem dobrovolných hasičských sborů bylo v té době zasahovat při požárech a jiných nebezpečích, při živelných pohromách tak, aby byly zachráněny životy a majetky lidí. Činnost se zaměřovala také na kulturní a osvětové vzdělávání občanů i k jejich národnímu uvědomování. České hasičské sbory a župy se od roku 1883 organizovaly v České ústřední jednotě moravskoslezských dobrovolných hasičských sborů, od roku 1893 přejmenované na Českou ústřední jednotu hasičskou pro Moravu a Slezsko.

Hasičstvo v ČSR v letech 1918 až 1938

V nově vzniklé Československé republice nastaly lepší podmínky pro celkový rozvoj českého národního života, spolkové a kulturně osvětové činnosti vůbec. To se projevilo tím, že vznikla řada nových českých sborů, nebo některé německé organizace se přeměňovaly na české, na těšínském Slezsku případně na polské. V roce 1919 vznikl Svaz dobrovolného hasičstva Československého, který sestával z jednotlivých zemských hasičských jednot.

Pro rostoucí počet hasičských sborů se následně přistoupilo ke zřízení krajů, čímž se zdejší moravsko - místecká župa č. 33 (Křenkova) začlenila do takzvaného VIII. kraje. V úspěšně se rozvíjející hasičské činnosti na Ostravsku během první republiky nastal zvrat na podzim 1938 po mnichovských událostech. Z 16 žup zůstaly jen čtyři - podbeskydská, frýdecká, šenovská a slezskoostravská.

Období okupace a protektorátu 1938 až 1945

Po mnichovském záboru v roce 1938 a po vzniku Protektorátu Čechy a Morava od 15. března 1939 nebyla spolková hasičská činnost zcela likvidována, ale z válečných důvodů a z potřeby a ochrany hospodářských i obytných objektů zůstala v modifikované organizační struktuře zachována. V rámci protektorátu se vytvořila nová ústřední organizace Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě, která se-stávala z české a moravské zemské hasičské jednoty.

V této době byla spolková činnost hasičstva okupační správou značně omezena. Již od roku 1941 byli někteří členové hasičských sborů povoláváni do stálé pohotovosti, tzv. Bereitschaftu, což byla složka protiletecké ochrany, tzv. Luftschutzu.

Hlavní základnou byl Hasičský dům v Moravské Ostravě (na Fifejdách) a další vytipované hasičské zbrojnice.

Ostravské hasičstvo v období let 1945 až 1990

Ostravská průmyslová oblast, zvláště blízké Opavské Slezsko, byla silně postižena válečnými událostmi, především bombardováním a přímými frontovými boji. Škody se nevyhnuly ani hasičským objektům a hasební technice. Jedním z prvních úkolů proto bylo odstraňování takto vzniklých škod samotnými hasiči. V prvních dnech po osvobození se z popudu národních výborů vytvářela ze členů hasičských sborů požární hotovost v moravské i slezské části města Ostravy. Z moravsko-ostravského sboru tak vznikl od 1. ledna 1950 profesionální Veřejný požární sbor (od roku 1994 funguje jako Hasičský záchranný sbor /HZS/ města Ostravy). V říjnu 1945 se ustavila celostátní organizace Svaz československého hasičstva. U zemských jednot se od roku 1946 vytvářely okresní hasičské jednoty (OHJ). Počátkem 50. let se Svaz, kromě hasební činnosti, také více orientoval i na masovější prevenci požární ochrany, což vedlo od roku 1953 i ke změně jeho názvu.

Československý svaz požární ochrany (ČSPO)

Po územní reorganizaci města Ostravy, když v roce 1954 do okresní organizace ČSPO přistoupily místní jednoty Poruba a Pustkovec, měla tato organizace celkem 50 místních jednot a 12 závodních jednot s celkovým počtem 4481 členů. Po volbách v roce 1954 vznikl Městský výbor ČSPO a s ním pět obvodních výborů - v Přívoze, Mariánských Horách, Vítkovicích, Slezské Ostravě a Bohumíně. Od 28. února 1957 byl po správních změnách ustaven také Okresní výbor ČSPO Ostrava-venkov, který se dělil na čtyři okrsky - bohumínský, hlučínský, bělský a šenovský.

Dne 15. května 1960 byl na krajské konferenci v Ostravě ustaven Severomoravský krajský výbor ČSPO, který fungoval do svého zrušení v prosinci 1965.

K další úpravě v organizační struktuře ČSPO došlo v roce 1968 po přijetí zákona o československé federaci. V roce 1973 vznikla opět jednotná celostátní organizace Svaz požární ochrany ČSSR a následně po integraci okolních obcí přibyly k Ostravě další hasičské sbory.

Proměny a vývoj od roku 1990

S ohledem na měnící se vnitrostátní vývoj a vzniklé zásadní organizační změny byl důležitý i mimořádný sjezd v roce 1990, který se konal v Karviné, na němž došlo k přejmenování na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) s tím, že až do ukončení federace k 31. prosinci 1992 existoval federální orgán Svaz požární ochrany ČSSR.

Sjezd schválil nové stanovy, znak a zvolil nové řídicí orgány. Mezi zasedáními delegátů sborů dobrovolných hasičů se stal v okresech nejvyšším orgánem výkonný výbor okresního sdružení hasičů (OSH).

Prověrkou akceschopnosti a organizovanosti ostravského hasičstva se stal především rok 1997, když město Ostravu postihla velká povodeň a zatopila třetinu jeho území. Od 6. července byly postupně nasazeny všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů (JSDH) v Ostravě, a to až do 23. srpna 1997, kdy se podařilo následky zmírnit. Do akce bylo zapojeno 358 dobrovolných hasičů z 23 JSDH. Neobešlo se to bez ztrát na životech a zdraví z řad občanů i samotných hasičů.

Tyto přelomové události ukázaly, jak důležité bylo, a nadále je, že jednotlivé JSDH v Ostravě byly již postupně vybavovány moderními osobními ochrannými i technickými prostředky na úrovni s profesionálními hasiči. Tento unifikační postup

vybavování požární technikou ve Statutárním městě Ostravě pokračuje a stal se i podnětem mnoha dalším městům a obcím. Všestranná odborná spolupráce SDH a složek HZS je nezbytná a veřejně prospěšná při zdolávání živelných událostí.

Hasiči v datech

Vznik hasičských sborů na území města Ostravy

1872 v Moravské Ostravě (po celou dobu německý a v r. 1945 zrušen), 1874 v Hru-šově, 1884 ve Vítkovických železárnách. 1885 v Přívoze, 1886 v Proskovicích, 1888 ve Staré Bělé, 1889 ve Svinově a Výškovicích, 1890 v Zábřehu nad Odrou., 1892 ve Slezské (Polské) Ostravě, 1893 v Heřmanicích, v Krásném Poli, Mariánských Horách, Muglinově, Polance nad Odrou a Porubé, 1895 v Třebovicích, 1896 v Hrabové, Hrabůvce, Kunčicích, Martinově, Nové Bělé, Nové Vsi a Pustkovci, 1897 v Radvanicích, Vítkovicích (jáma Louis), 1899 v Kunčičkách, 1901 v Hošťálkovicích, Petřkovicích a ve Lhotce, 1902 v Michálkovicích, 1905 v Plesné, 1913 v Zábřehu n. O.- Hulvákách a Koblově, 1923 v Bártovicích, 1924 v Polance-Janové, 1925 Kunčicích – Švrklu, Přívoze Il-Odře, 1927 v Moravské Ostravě (český vedle již existujícího německého sboru), 1932 v Antošovicích, 1932 v Přívoze III (z původního vodního odboru), 1961 v Porubě –městě, 1970 na Vysoké škole báňské (VŠB), 1987 v Zábřehu n. O.- sídlišti.

V současné době z těchto sborů v Ostravě existuje jen 25 (jsou označeny tučnějším písmem) a jsou součástí Okresního sdružení SDH Ostrava, spolu s dalšími 10 sbory, které vznikly v okolních městech a obcích: 1878 v Klimkovicích, 1889 v ve Velké Polomi, 1892 ve Vřesině u Bílovce, 1899 v Čavisově, 1900 v Horní Lhotě, 1902 ve Vratimově, 1903 ve Václavovicích, 1908 v Šenově, 1911 v Dolní Lhotě, 1911 v Horní Datyni. To představuje celkem 643 mladých hasičů a 1954 členů ostatního hasičstva.

Jaromír Matýsek

