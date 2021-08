Když jsem se vypravil se svým osmiletým synem do Dinoparku, vzpomněl jsem si na film mého dětství Cesta do pravěku. Je o klucích, kteří se ocitnou v dávnověku a prožijí tam mnohá dobrodružství. Díky filmovým trikům byl tento příběh fascinující nejen pro dětské diváky. Režisér Karel Zeman dokázal s nápaditostí a fantazií oživit prehistorické tvory a svými originálními filmovými triky se zařadil mezi světové filmové tvůrce.

Dnešní filmy jsou samozřejmě technologicky nesrovnatelně jinde. Místo loutek se používá počítačová animace a ve výsledku jsou prehistoričtí tvorové naprosto reální. Rozdíl 38 let mezi Cestou do pravěku (1955) a Jurským parkem (1993) je očividný. S touto nostalgickou vzpomínkou tedy vstupme do Dinoparku, kde svět dávnověkých zvířat ožívá.

Jiří Hanzel