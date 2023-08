Úderem prvního dne prázdnin začali mít rodiče s dětmi drobný problém. Kam s nimi! Někomu pomohly babičky, dědečkové… Ale našla se i další varianta…

Přihlásit své ratolesti během léta mohli rodiče i do některého z nabízených prázdninových příměstských táborů v Ostravě. Tam mohou děti pobývat od pondělka do pátku od rána do odpoledne.

Zábavný a zážitkový program pro děti měla připravený například FAJNA DILNA sídlící v areálu Dolních Vítkovic.

„Nabídku rodičům jak zaměstnat děti v době prázdnin již provozujeme několik let. Naše hlavní činnost je ovšem pro dospělé, kteří si mohou u nás ve Fajne dilně zhotovit co potřebují. Zapsaný spolek Řemeslný inkubátor, který vznikl v roce 2016, se skládá z členů Statutárního města Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita a Vítkovická Střední průmyslová škola. Za těch šest let máme již 1800 uživatelů s aktivní smlouvou. Přes již více než rok pořádáme více než sto tematických workshopů. Pořádání prázdninových táborů je doplnění naší hlavní činnosti,“ vysvětlil šéf spolku Řemeslný inkubátor Ostrava Gabriel Duda.

Fajna dilna pro děti připravila tři týdenní kurzy. Vzhledem k odbornosti činností se zúčastnilo v každém kurzu 12 - 13 dětí ve věku 8 - 13 let. Pobyt v dílnách byl od 9,00 do 16.00 hodin. Děti vedlo šest odborných, zkušených instruktorů. Děti prošly dílnami kovo, dřevo, šicí dílnou a odbornějšími činnostmi jako je třeba výroba vitráží nebo práce s 3D tiskárnou.

„Vždy začínáme s dětmi tak, že účastníky vedeme doslova za ruku, aby se naučily pracovat s pracovním náčiním, nástroji, přístroji a stroji. Pak již pracují samostatněji pod dohledem. Výrobek v konečné podobě si berou domů,“ dodal k činnosti Gabriel Duda.

Děti si s očima zářícíma následně domů přinesly loutku ze dřeva, stojan na mobil, funkční hodiny, bustu svého obličeje, vitráž ze skla, vinutou perlu, deník z ručního papíru, ušily si čepici, tričko, atd. A pochlubily se rodině: „To jsem zhotovil já!!!“