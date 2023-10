Ve čtvrtek 5. a v sobotu 7. října se v ostravském divadle Jiřího Myrona uskutečná premiéry muzikálu Oliver.

Ve čtvrtek 5. a v sobotu 7. října proběhnou premiéry muzikálu Oliver v divadle J.Myrona. | Foto: Jarka Bernatíková

Jednou z účinkujících v muzikálu Oliver je i moje vnučka Sára.

Nácvik trval několik měsíců a byl náročný nejen pro děti, ale i pro jejich rodiny. Sára a ostatní děti odvedly neskutečnou práci a to, co jsem měla možnost zhlédnout na zkoušce, mi doslova „vzalo dech".

FOTOGALERIE: Jižní Morava, kraj vína, láká na nespočet podnětných výletů

Patří jim veliké poděkování za to, co dokázaly. Přenesly nás do zcela jiného světa staré dobré Anglie a utvrdily nás v tom, jak důležitá je v našem životě láska a přátelství.

Přeji krásný zážitek všem divákům a dětem ode mně „zlomvazku"- veliký respekt, aplaus a poklona!

Jarka Bernatíková