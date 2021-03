Známe to asi všichni, co aktuálně chodíme na procházky v katastrech svých obcí a měst. Předjaří o sobě už dává vědět, a tak se mezi květy sněženek či talovínů často kocháme i plastovými lahvemi a zmačkanými plechovkami.

Procházku v přírodě v okolí Opavy pokazily všudypřítomné odpadky a pozůstatky silvestrovských oslav. | Foto: Eva Raidová

Čtenářka Eva Raidová vyfotila oblast Opavy-Zlatníků kolem potoka Velká, kde v jarní přírodě a pomalu zelenající se trávě najdete i to, co byste tam rozhodně nehledali. A nedá to ani moc práce. Fotky z této fotogalerie vznikly na úseku dlouhém pouze jeden kilometr.