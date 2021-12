Dorka, zachráněná Inkou Lihockou Nadymáčkovou z organizace Jménem psa, z. s., byla vůbec nesmírně statečný pes, který vydržel věci, jež by každý nezvládl. Jako velmi mladá byla odebraná od tyrana, u kterého byla objevena při náhodné návštěvě - v mrazu přivázaná venku na řetězu, s krvavou ranou na hlavě po bití. Tyran měl na výběr - okamžitě se jí vzdát do rukou záchranářů a umožnit ošetření, nebo čelit příjezdu policie a trestnímu oznámení.

Pět let v rodině Inky bylo pro ni nejkrásnějším obdobím. Dorka nešla natrvalo do adopce, protože nedůvěřovala lidem a dvakrát se vrátila kvůli pokousání. Zůstala u Inky, aby dělala radost její rodině. Byla nejživější, nejzdravější pes ze smečky, po zotavení z předchozího špatného života už snad nikdy neměla žádný zdravotní problém. Byla plná života. Přijít k Ince domů znamenalo, že se ze dveří jako první vyřítí Dorka, její malý černý kamarád Schula, a zezadu bude štěkat Vašík, kterého jste také viděli v jednom z minulých dílů na svatebních fotkách jeho páníčků.

Proto bylo velké překvapení, když Dorka jednoho dne vyzvracela nějaké malé černé chlupaté stvoření - jistě to byl krtek. Neulevilo se jí, rozjela se gastritida, zánět žaludku. Na veterině dostala kapačku a putovala do postele, kde trávila den v klidovém režimu. Tam jí bylo nejlíp. Vůně páníčků opodál a do žíly léčivé látky.

Její stav se nelepšil ani druhý den, nechtěla se vymočit. Veterinární lékař konstatoval selhávání ledvin. A byla vyslovena úvaha, že mohly být již déle podlomené předchozím špatným životem. Bití, uvazování ven v mrazu… Byl by zázrak, kdyby si kromě viditelných ran neodnesla žádné další následky. Pokud tomu ale tak bylo, nikdy se to neukázalo na žádném vyšetření, a to ani nyní, kdy se podrobná vyšetření dělala od první chvíle.

Žlutá byla její barva.Zdroj: Inka Lihocká Nadymáčková

Jak to řešit? I pro pejsky existuje dialýza. Sice až v Brně, ale existuje. Bylo by nutné ji tam každých pár dní odvézt, osmdesát kilometrů. Jak ji tam dostat? Nad tím se v tu chvíli fakt nepřemýšlelo. Prostě by se to logisticky, časově i finančně muselo nějak udělat.

Bylo by ale třeba, aby ledviny aspoň na pár procent naskočily. Pro dialýzu by musely aspoň trochu samy pracovat. U Dorky se tak bohužel nestalo a nad ránem odešla napořád.

Na její počest se rozsvítily svíčky - a mezi nimi jedna velká žlutá. Protože žlutá byla její barva: barva obojku, který nosila, barva slunečnice, pod kterou modelkovsky pózovala. Dorka byla nesmírně fotogenický pes a její fotky mezi květinami jsou jako z časopisu.

Po Dorce zůstalo ve Jménem psa, z. s. velké prázdno. Hledají ji její psí kamarádi, se kterými se chodila venčit, už neslyšíme Inčino láskyplné, něžně káravé, ale zároveň s úsměvem vyslovované "Doriso". Dorka spávala s páníčky v posteli a byla rodinný pes, jehož ztráta se může těžko nahradit. Bolí to o to víc, že během dvou týdnů byly v rodině smutné události dvě - ve věku požehnaných čtrnácti let odešel i Bárt, chlupatý slezský rodák, kterého také znáte z Psích osudů a který do organizace Jménem psa, z. s. přicestoval teprve letos v únoru.

Dorka nemá hrob, to nebylo umožněno. Ale tím, že její tělo odešlo z tohoto světa žehem, je teď všude kolem nás, v přírodě, kdekoli, kde to měla ráda a kde jsme my. Chybí lidem i psím kamarádům, ale je všude kolem nás a s námi.

Sylva Kaplanová

