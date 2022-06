Samantha krátce po příjezdu k nám.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Ne tak ale Samantha. Protrápila se střevními problémy, neustálý průjem a zvracení, hlína se jí v žaludku pohnula směrem ven a začala působit pěknou paseku. Samantha byla ve svém celkově zlém stavu hospitalizována na klinice a několik dnů bojovala o život. Na její náhradní rodinu doléhal stres a beznaděj. Tolik si přáli, aby statečná psí holka přežila, tím spíše v době, kdy se dějí zázraky - blížily se vánoční svátky. Naštěstí se to podařilo.

Citlivé trávení ale přetrvávalo, a tak začala dostávat speciální granule gastrointestinální diety. Při běžné psí stravě stále hrozilo, že jí bude zle. Kdo toto dopustil? Kdo ji takhle zničil, kdo dokázal chovat psa v takových podmínkách? Nenacházeli jsme slušná slova.

Později jsem byla Samanthu a další pejsky v útulku navštívit. Byla krásná, už uzdravená, návštěva u ní mě ale rozesmutnila z jiného důvodu. Bylo znát, jak je Samantha poznamenaná bývalým životem ve špatných podmínkách. Na vycházkách a ve výběhu se chovala normálně, ale jakmile přišla do kotce, začala chodit dokolečka a nepřestávala. Jako by stále byla na řetězu v bývalém "domově". Neviditelný, dnes už jen pomyslný řetěz ji poutal do jediného místa a kruhy, které tato nádherná majestátní fena svou chůzí bezmyšlenkovitě opisovala, mě strašily v myšlenkách ještě dlouho. Tak moc bych jí už přála domov.

Samantha vždy milovala vodu.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Ale jak to udělat? Naději jí a dalším pejskům z útulku dávaly krásné nové fotky. Před objektivem fotografky Dáši Samantha pózovala jako úplně jiný pes. Sebevědomý, svobodný - a snad aspoň na chvíli šťastný. Dáše moc děkujeme zvláště za jednu nesmírně povedenou fotku, která Samanthu zachycuje právě v tomto rozpoložení a která jí nejen pomáhala hledat novou rodinu, ale také zůstává nyní nám na památku. K novým fotkám jsme připisovali velkou prosbu o nový domov, už jen z důvodu, že Samantha kotec těžce zvládá.

Má bývalá spolužačka, která se po mnoha letech vrátila do rodného města a na útulek narazila náhodou, se také divila, proč Samantha ještě nemá domov. Takový krásný pes, navíc kříženec oblíbeného plemene, německého ovčáka… Inu, ono to nebylo tak jednoduché ještě z jednoho důvodu. Samantha těžko snášela jiná zvířata. Po obrovském ohlasu na příběh fenky německého ovčáka Asty (znáte z předchozích Psích osudů), kterou tyranský majitel uhodil do hlavy kladivem a pak jela za asistence policie k nám, uvažovali někteří zájemci i o adopci Samanthy. Nikdy to však z výše uvedeného důvodu nevyšlo.

Tak to trvalo sedmnáct měsíců.

Horkooo… Samantha u nás strávila léto a kus dalšího roku.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Pak se jako blesk z čistého nebe objevila u naší paní vedoucí Inky na Facebooku fotografie Samanthy před útulkem s novou rodinou. Tahle psí holka si u nás už tak zvykla, že se při odjezdu dobývala zpátky do útulku, který už považovala za svůj domov. Na stálou pozornost nové rodiny a přístup dovnitř se ale zvyká dobře. Vždy měla ráda vodu, i u nás v útulkové zahradě se válela v bazénku, koupání si užívá i v novém domově. Věříme, že to už bude poslední místo, na které se dostala a kde zdárně stráví ještě dlouhý zbytek svého života.

Sylva Kaplanová

