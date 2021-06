Příběh Asty prolétl v posledních týdnech Facebookem mezi záchranáři a příznivci chlupatých přátel člověka. Asta se totiž bohužel stala aktérkou příběhu, ve kterém hlavní roli hrálo násilí ze strany zlého člověka. Naštěstí jí bylo dopřáno poznat i to dobré - její příběh byl před pár dny korunován odjezdem do nového domova.

Asta měla majitele, jehož myšlenkové pochody je těžké pochopit. Jak si vysvětlit čin člověka, který zvedne kovový nástroj proti bezbrannému, milujícímu psu? Čeho musí být schopen někdo, kdo dokáže uhodit svého psa do hlavy kladivem, a to ne jednou, ale třikrát? A zřejmě by byl pokračoval až do úplného konce. Sousedé ale naštěstí uslyšeli její nářek a duchapřítomně se jí vydali na pomoc. Fyzicky mu zabránili pokračovat v ohavném činu - a okamžitě volali 158. Pak už to šlo ráz na ráz. Policie, krajská veterinární stanice, Asta byla převezena do nedalekého zahradního útulkového zařízení organizace Jménem psa, z. s. a tyrana si vzali do parády muži v uniformách.

Fenka Asta se v podstatě podruhé narodila poté, co ji před tyranem zachránili sousedé.Zdroj: Inka NadymáčkováAsta přijela velmi pozdě večer a čekala ji první noc v prostředí útulku, s dalšími pejsky okolo, ale hlavně v milujících rukou vedoucí organizace Inky Nadymáčkové. V rukou, které nebijí, ale hladí a zajistí, aby se dala zdravotně do pořádku. Po třech ranách kladivem není divu, že veterinární lékař vyslovil podezření na otřes mozku. Asta se ale postupně dala velmi dobře dohromady, začalo ji bavit hrát si, řádila v zahradě skoro jako štěně…a záchranáři se začali poohlížet po novém domově.

Její příběh, zveřejněný na Facebooku, vyvolal velikou odezvu. Sdílení nebralo konce - a zájemci se začali ozývat. Bylo jich bez nadsázky snad padesát a nebylo jednoduché vybrat rodinu, která by byla pro Astu nejvhodnější. Po zralé úvaze byla vybrána rodina ze severní Moravy, která nemá žádná jiná zvířata. Po všem tom stresu, který prožila, bude mít Asta konečně klid u svých blízkých milujících lidí. Asta s novým páníčkem.Zdroj: Inka Nadymáčková

Tak se také před pár dny stalo. Asta odjela do rodiny, kde už se na ni všichni těšili. Její vysmátý výraz na rozlučkové fotce z útulku hovoří za vše. Velmi nás také potěšilo gesto policistů, kteří u případu zasahovali - krátce po jejím odjezdu od bývalého majitele přijeli do sídla organizace Jménem psa, z. s. a přivezli Astě granule, které pro ni sami z vlastní iniciativy zakoupili. Slíbili taktéž, že útulek budou nadále podporovat. Za oboje jim moc děkujeme. Taktéž ještě jednou děkujeme sousedům, kteří měli odvahu pustit se do křížku s tyranem a případ hlásit - Asta jim vděčí za záchranu holého života.

Sylva Kaplanová