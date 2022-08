Barney při venčení v rozkvetlé oblasti blízko dočasného domova.Zdroj: Dagmar Ježová

Barney je zhruba osmiletý malý pejsek černé barvy s pálením, který k nám do vnitřního náhradního ubytování organizace Jménem psa, z. s. přišel na jaře 2021 od pána ducha mdlého, který při své intelektové nedostatečnosti dokázal být krutý. Ano nevíme, kolik a jaké bolesti musel zažít, a raději se to neodvažujeme vědět. Jako následek "péče", která se dá nazvat fyzickým týráním, má Barney jednou provždy poškozené, ohrnuté ucho. Ale ani to ho nečiní o nic méně krásným psem.

Psí osudy: Seznamte se s Leontýnkou a Bodíkem, kteří našli nebe na zemi zvlášť

Barney se pomalu socializoval. Byl zkraje ustrašený, psychicky zničený, neuměl komunikovat s lidmi. Neznal, že lidská ruka umí i hladit, že lidský hlas umí i láskyplné oslovení. Po pár měsících se z něj stal nesmírně hodný a milý pejsek, který si sám přišel pro mazlení, hlazení, bavilo ho lítání za míčkem, naučil se chodit na vodítku, čvachtal si nožičky ve vodě. Užíval si všeho, co dosud neměl. Náhradní paničku Inku miloval, a možná by se ani nebránil zůstat napořád. Chtěli jsme pro něj ale opravdový domov, kde bude mít plnou pozornost nového páníčka nebo paničky, kde se mu někdo bude věnovat od rána do večera a vynahradí mu příšerných osm let, jež dosud prožil.

Barney už má důvod k úsměvu.Zdroj: Vojtěch Nekarda

Dlouho se o něj ale žádný zájemce nehlásil. Přicházel podzim, a i když Barney u nás bydlel uvnitř a nemusel se zimy tolik bát, rádi bychom mu dopřáli domov co nejdříve. A tak se Barneyho fotka dostala na letáček s názvem Malí pejsci do zimy domů, který už dobře znáte z minulých dílů Psích osudů.

ČTĚTE VŠECHNY PŘÍBĚHY Z CYKLU PSÍ OSUDY

Pět kluků a jedna holka z plakátu. Barney, Daník, Benji, Bolt, Rexíček a Regii, které také všechny znáte z minulých dílů Psích osudů, hledali nové domovy přes sociální sítě, kde na potenciální nové páníčky shlíželi z letáčku s textem a vtipnými smajlíky. Postupně také nové domovy nacházeli. Ještě na podzim odjel domů Rexíček, zrazený předtím lidmi hned dvakrát, pak brzy i bílý andělský Benji, který přišel o všechno po smrti pána. V únoru se vydali směr nový domov krátce po sobě Regii a Daník. Inspirován Daníkovým příkladem, putoval Barney na titulní stránku alba pejsků k adopci. Zatím se ale nic nehýbalo - domov už našel dokonce i Bolt, raubíř a miláček v jednom, který čekal rok a půl, ale pro Barneyho stále nic. Proč? Takový hodný pes s krásnými fotkami… Starší a černý? No a co?

Psí osudy: Seznamte se s Benem, kterému už nikdy nebude chybět jídlo

Nejspíš si Barney opravdu měl počkat na tu nejlepší rodinu, jakou mohl mít. Objevila se o letošních prázdninách zčistajasna. Ještě si užil půl dne wellness a dobré bašty u příbuzných, a pak už putoval k jejich mamince, své nové paničce. Tam povečeřel a usnul v její posteli. To bylo známkou, že tam už je doma. Poslední "kluk z plakátu" našel svůj trvalý domov.

Sylva Kaplanová

Psí osudy: Seznamte se s Blackem, který trhal rekordy ve vytrvalostním štěkání

Psí osudy: Seznamte se s Luckym, kterému zachránila život jedna SMS