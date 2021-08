Psí osudy: Seznamte se s Codym, malým skákavým psíkem, který nebyl vždy šťastný

Čtenář reportér





V tomto seriálu vám přinášíme osudy psích duší, které nalezly lásku a pochopení až poté, co si prožily své a často nehezké. Příběhy jednotlivých pejsků pro vás zpracovala Sylva Kaplanová, která je sama patronkou některých z nich. Do Codyho z dnešního příběhu byste těžko řekli, jak moc byl v minulosti nešťastný a zlomený. O to více si teď užívá již bezstarostného života a milující rodiny.

Pejsek již získal sebevědomí. | Foto: Inka Nadymáčková