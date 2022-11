Z minulého dílu Psích osudů znáte Bastyho z organizace Jménem psa, z. s., který nedávno dočasně ochrnul a po rehabilitaci se pomalu vrací do života. Bastyho totiž potrápila ploténka - a my jsme se jen ptali, proč se mu na stará kolena stalo ještě něco takového.

Ouky ještě kouká trochu vykuleně, ale už bude dobře.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Nejspíš proto, aby jeho nešťastná příhoda zachránila život a zdraví jinému psímu kamarádovi. Při návštěvě veteriny narazila paní vedoucí Inka (Jménem psa, z. s.) na jiného "ploténkáře" - a jeho nešťastnou rodinu. Ouky je jezevčík, kterému vyhřezlá ploténka zapříčinila ochrnutí zadních nožiček. Operovat? V jeho případě jediné řešení, avšak pro jeho rodinu velmi nákladné. Bez operace by měl být Ouky uspán, jeho rodina byla z té myšlenky viditelně naprosto zoufalá, pejska milují a on byl akční, veselý psí kluk.

Psí osudy: Seznamte se s Bastym, který se dokáže poprat snad se vším

Copak jsme je v tom mohli nechat? Co bychom dali za to, aby se náš starý Basty postavil na nohy a prožil s námi ještě kousek života…a tady je další drobek, který je kromě ploténky zcela zdráv, a má umřít? To nejde… To prostě musí dopadnout jinak.

Ouky byl dočasně převzat pod organizaci a rozjelo se hledání pomoci pro oba, pro Oukyho i pro Bastyho. Na doporučení jiné organizace zabývající se pejsky s handicapem měli oba hned druhý den putovat na operaci ke specialistovi do Ostravy. Ochotný řidič Standa ještě i po noční sedl v sedm ráno do auta, naložil Oukyho a vydali se na sever Moravy…sami, bez Bastyho, kterému se udělalo v noci zle a operace by zatím nebyl schopen.

Ouky se po operaci opět postavil i na zadní nožičky.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Opět to nejspíš mělo tak být. Po zotavení bylo rozhodnuto o Bastyho konzervativní léčbě - zkusí to zatím rozcvičit. Rehabilitace každé dvě hodiny byla úspěšná a Basty dnes už pomalu chodí na procházky.

ČTĚTE CYKLUS PSÍ OSUDY

Ouky byl operován a od začátku probíhalo vše bez problémů. Chutnalo mu jíst, vylučování bylo operací naštěstí také nedotčeno, musel mít klidový režim a venčit se jen krátce třikrát denně, což by si jako veselý jezevčík nejspíš rád protáhl a zopakoval, ale bylo potřeba dodržet všechny pokyny lékaře.

Psí osudy: Seznamte se s psím životem ve velkém a malém městě

Ouky se plně zotavil a začal opět používat zadní nožičky. Nyní je již pár týdnů zpátky ve své milující rodině a my mluvíme o velikém štěstí, že jsme se v čekárně u veterináře potkali.

Sylva Kaplanová

Psí osudy: Seznamte se s těmi, kdo zůstanou. Doživoťák není kriminálník

Psí osudy: Seznamte se s Bongem, který se od psích útočníků přesunul do bazénku