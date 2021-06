Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ, tady jde o to, kolik ran uneseš, a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí!" Na tato slova z filmové série Rocky si nelze nevzpomenout, když rekapitulujeme životní příběh jeho psího jmenovce.

Černý, střapatý, tehdy tříměsíční Rocky se našel ve středních Čechách v popelnici se svázanýma nohama, zalepeným čumákem a krvácením do mozku. Měl být utracen jako případ bez naděje na přežití, ale byla na něj upozorněna záchranářka Inka Nadymáčková (dnes Jménem psa, z. s.). Rockyho si přivezla domů vlakem - nebyl čas čekat na nic, ani na auto ze servisu. Psí chlapeček měl poškozené klouby od provazu, takže se ani pořádně neudržel na nohou a plakal, krom toho ho trápil silný průjem. V tomto stavu absolvoval cestu do Uherského Ostrohu na jižní Moravě.

Jimmy pomáhá Rockymu.Zdroj: Inka Nadymáčková

Rockyho zdravotní stav se díky úsilí veterinářů a péči Inky podařilo stabilizovat. Nožky možná nevydrží dlouhý běh, ale slouží. Kvůli otoku mozku mu bohužel začaly odumírat oční cévky, tento proces byl nezvratný. Rocky přišel o zrak asi z 80 procent, má nefunkční sítnici. V rodině však našel dva velké kamarády, kteří jsou mu oporou: jednoho lidského, prostředního syna Matesa, a jednoho psího, tříletého křížence šarpeje Jimmyho.

Jimmy má za sebou také pohnutý příběh. Majitelé rozhodli o jeho utracení, jako důvod udávali agresi. Pravda byla spíš taková, že se o něj nestarali, Jimmy lítal bezprizorně po sídlišti a byl živým terčem dětí a výrostků. V den, kdy měl ukončit svou pozemskou pouť, přijel do Inčiny rodiny. Přijel také z dost velké dálky, ale žádná vzdálenost nebyla příliš velká, jestliže to znamenalo jeho život.

V rodině se projevila jeho mimořádná a vzácná povaha. Oplývá svatou trpělivostí, a tak slouží jako socializační pes pro všechny chlupáče, kteří do organizace Jménem psa, z. s. přijíždějí ze špatných podmínek, vystrašení, nezvyklí na přítomnost jiných pejsků. "Psí chůva" Jimmy jim svou přítomností a klidným chováním pomáhá získat sebedůvěru, přestat se bát čtyřnohých i dvounohých bytostí a celého okolí. Vrátil do života jezevčího drobka Pluta, který měl takový strach, že zpočátku chodil jen pod skříněmi na nožkách. Nechal se v klidu oštipovat od bandy zachráněných štěňat ratlíků. Prý agresivní? Pche!

Zdroj: Inka Nadymáčková

A právě Rockymu Jimmy moc pomáhá. Tak jako člověk se zdravým zrakem vodí nevidomého, Jimmy začal "vodit" Rockyho a pomáhat mu v orientaci na procházkách i jinde v běžném životě. Rockymu je dnes pět let a již zvládá štrádovat si to i sám, ale příjezd Jimmyho a jeho péče mu moc pomohly. Určitě také utužily psí přátelství. Přátelství černého a světlého psa, vidomého a nevidomého, přátelství dvou psů, nad kterými se již vznášel přízrak smrtící injekce. Oba jsou naživu, šťastní a spokojení. Do adopce již nepůjdou, stali se členy rodiny. Jsou tady už prostě doma.

Sylva Kaplanová & Inka Nadymáčková