Tara k nám do organizace Jménem psa, z. s. přijela na konci ledna z velké dálky spolu s devítitýdenní dcerkou Tiffany - s jediným štěňátkem, které Taře zbylo. Drsné mrazy bez střechy nad hlavou nedaly ostatním třem drobečkům šanci na přežití. Tara se snažila zahřívat všechny maličké stejně, ale bohužel s každou nocí přišla o další. Podle majitelů si místo údajně vybrala sama a porodila tam. Myslíme si, že je to lež. Ale i kdyby nebyla - copak nemohli včas zajistit, aby byla štěňátka i s mámou v teple? Brečet se nám chtělo zoufalstvím a bezmocí.

Tara a Tiffany začaly objevovat svět.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Ani sama Tara nevyvázla z hrozné zkušenosti zdravá. Zimu a mráz velmi odnesly její ledviny. Bojovali jsme společně s ní o ně na veterině. Nakonec se dala fyzicky dohromady natolik, že mohla absolvovat očkování, čipování - a začít pomýšlet na nový domov.

Na ten bylo ale zatím příliš brzy. Její holčička Tiffany novou rodinu už našla a odjela domů. Tara na tom ale ještě byla velmi zle psychicky. Co všechno asi musel zažít pes, který strachy učůrává? Který se plazí po zemi, jen co zaslechne zvýšený hlas? Nedokázala být sama, bez kamaráda Tea, "tornádového psa", kterého také znáte z Psích osudů, by vůbec nešla na procházku. Když jednou zůstala hodinu bez něj, rozkousala, co v pokoji potkala: ovladač k televizoru, oblečení, dětské hračky, misky… Oči vyvalené, nemohla ze šoku ani popadnout dech. Ten, kdo dopustil tento psychický stav Tary, by měl tohle vidět. Možná by se v něm hnulo svědomí. I když…jak by mohlo, když zřejmě žádné nemá.

Další katastrofy na sebe bohužel nedaly dlouho čekat. V den, kdy jsme na věčnost vyprovodili velkého hnědého vážně nemocného Dina, kterého také znáte z Psích osudů, putovala i Tara na kliniku, na kastraci. V jejím věku jí to zdravotně jen prospěje, nebude třeba se bát pyometry, nebezpečného zánětu dělohy, na který starší feny mnohdy i umírají. Tara zkolabovala na operačním stole, na několik minut přestala dýchat. Odchod další milované psí bytosti v tentýž den by byl už příliš. Taru se naštěstí podařilo oživit a operace dopadla zdárně. Tara však nežrala, šla na ni horečka, probděli jsme u ní noc. Ta radost, když si druhý den odpoledne poprvé sama vzala kousek šunky. Do té doby zvládala přijímat potravu pouze injekční stříkačkou.

Tara zdraví z postele v novém domově.Zdroj: Jménem psa, z.s.

V půlce května však přišla báječná zpráva. Tara jede domů! Vybrala si ji moc prima rodina, kde se Tara má skvěle. Do nové rodiny jela s vědomím, že do postele se nečůrá a nekaká, ale chodí se do ní spát - a že i ona sama si tam smí lehnout. Že ruka nemlátí, ale hladí. Že na ni nikdo nebude křičet. A že tady už může zůstat napořád a nebude jí zima.

Sylva Kaplanová & Inka Lihocká Nadymáčková

