Když nám odejde pejsek, celý svět se na čas zatáhne černými mraky. Nikdy nezmizí docela, díky naší lásce je stále s námi. Jistě by si ale přál, abychom svůj domov, teplé místo na spaní a dobroty nabídli dalšímu chlupáčovi, třeba nějakému v těžké situaci, který moc potřebuje domů. Taková byla i situace drobného chlupatého Teddyho, který i přes své zdravotní potíže přinesl nové světlo do domova, odkud v létě odešla Eny z Psích osudů.

Teddyho jsme přijali letos na jaře. Malý chlupatý pejsek ve špatném zdravotním stavu. Téměř mu selhávala játra, musel okamžitě dostat veškeré možné léky na jejich podporu. A aby toho nebylo málo, Teddy byl v tu chvíli také pozitivní na bakterii anaplasma, která způsobuje onemocnění zvané anaplasmóza či ehrlichióza. Projevy? Například zvracení, průjem, ztuhlost a bolestivost kloubů. Teddyho nejspíš někde kouslo klíště, které tuto bakterii přenáší.

V útulku nebylo nejhůř, přinejmenším mi tam pomohli. Ale domov je domov.Zdroj: Vojtěch Nekarda

Byla nasazena odpovídající veterinární léčba a nezbývalo jen doufat. Teddy bojoval s dvouhlavým drakem - na takového malého psího chlapečka toho opravdu bylo hodně najednou. A on přesto byl pořád tím hodným, přítulným malým sluníčkem, i když mu občas opravdu nebylo dobře.

Teddy se zbavil anaplasmy, játra zlepšila svou činnost, ale stále byl na lécích a bude už napořád. Bude potřeba rodina, která zvládne vzít si staršího psa, který není zdravotně zcela v pořádku. Teddy je malý a mimořádně roztomilý, ale je třeba, aby jeho nový páníček měl odvahu provázet ho v každodenním životě i jeho horšími dny, dávat mu léky, nechávat pravidelně kontrolovat jeho stav na veterině. Úžasné fotky pro hledání nového domova mu udělal náš spřátelený fotograf Vojta - a teď už jen čekat na toho pravého páníčka nebo paničku.

Letos v srpnu nás kontaktovala paní, která si před dvěma lety adoptovala Eny, již také znáte z jednoho z minulých dílů Psích osudů. Malá hnědá fenka prošla velkým zanedbáváním, než se jí majitelé vzdali a ona v dočasné péči i v novém domově poznala přírodu, sluníčko, lásku. Nyní jsme se dověděli, že Eny zemřela. Byla už starší a trápilo ji srdíčko. Stačila si ale třikrát užít léto, jak má být, a v novém domově se měla královsky, zahrnutá láskou od rána do večera.

S novou paničkou.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Paní si teď k nám přijela pro dalšího pejska, kterému nabídne nový domov a v něm všechno, čeho si užívala Eny. Mezi všemi pejsky si vybrala Teddyho. Jsme za to zvlášť rádi a moc jí za to děkujeme. Teddy domov opravdu moc potřeboval - i přes svou obrovskou chlupatou roztomilost hledal nové páníčky už pár měsíců. Proto jsme moc rádi, že putoval právě do této rodiny, která neváhá pomoci tam, kde je to nejvíc potřeba.

Sylva Kaplanová

