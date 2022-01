Jak už víme z příběhů Boba a Bárta z prvních dílů Psích osudů, nadání řídit mi nebylo dáno. Nevlastním řidičák, a logicky ani auto. Přesto tomu osud tak chtěl, abych převezla do bezpečí pár chlupatých drobků na svých cestách po republice a do blízkého zahraničí, kam mě přivádí můj reportérský vedlejšák na kulturních akcích. Párkrát jsem vyrazila i jen tak, jestliže si akutní situace žádala záchranu života zvířete. Většinou je ale cesta spojena ještě s některými dalšími důvody. To vše společně pak vytváří situace a okolnosti, které je potřeba zvládnout - a na které se pak často s úsměvem vzpomíná, i když v danou chvíli člověku možná úplně do smíchu nebylo.

Milada si dobře pamatuje, že z velikosti přepravky o 100x60x55 cm jsem měla při prvním pohledu málem infarkt.Zdroj: Německý ovčák v nouzi

První převoz, který jsem absolvovala, se konal na podzim 2015 - vezla se kočka autobusem, kousek po Moravě. Převoz kočky není vlastně nic těžkého, a to doslova - zvíře neváží mnoho a manipulace s přepravkou není náročná. Od té doby se vezlo koček hodně. Na jeden kočičí převoz mám však zvlášť silné vzpomínky. Je to kvůli jeho rychlosti, nepřipravenosti a improvizaci - ráno jsem zjistila, že je ještě dnes odpoledne po práci potřeba převoz z Bratislavy do Brna. Je to díky jedné z mých prvních návštěv slovenského hlavního města - vzhledem k časovým možnostem jsem neměla možnost ho příliš poznat, ale z paměti mi nemizí obří billboard avizující koncert kapely Skillet, moderní autobusové nádraží, veselý uvítací nápis, barevné sladkosti ve tvaru mini tenisáků v jednom ze stánků a obrovská úleva při nalezení zásuvky pro nabití mobilu. Je to kvůli prekérní situaci, do které jsme se se zachráněným kocourem dostali - až ve chvíli převozu odmítl pozdně večerní autobus přijmout na palubu živé zvíře, byť v přepravce; následoval úprk autem po noční Bratislavě na poslední vlak do Brna a jeho následné hodinové zpoždění. A v neposlední řadě je to díky statečnému kocouru Forestovi který přežil i s poraněním páteře a naučil se chodit tzv. spinální chůzí. A díky tomu, že žijí i úžasní lidé, kteří ochrnutou kočku okamžitě neodsoudí k utracení, ale vědí, že je možné dát jí šanci a zapracovat na jejím takřka plnohodnotném životě.

Některý převoz bývá fyzicky i psychicky náročnější. To když přislíbíte převoz křížence jorkšíra, vlak má zpoždění, předchozí převozník mezitím musí jet dál a psa zanechá v zajištěné přepravce na vrátnici firmy na totálním okraji Brna. Potlačím náběh na infarkt a jedu pro psa. Druhý náběh na infarkt mě čeká na místě. Jorkšír Sam je křížený s něčím větším, má s přepravkou patnáct kilo - při svých 160 cm a s tehdejší váhou začínající pětkou ho rozhodně neutáhnu až na nejbližší MHD a pak na vlakové nádraží. Přivolaný taxikář naštěstí projeví tolik ochoty, že mi ho nastěhuje skoro až na perón, a tak se se Samem zdárně vydáme vstříc novému životu v Čechách, který ho čeká po jedenácti letech na řetězu na vesnici. Sam byl můj první převezený pes, který se dostal do báječného domova s bydlením uvnitř jako miláček rodiny, a i když dnes už není mezi námi, celé to obrovsky stálo za to.

Převážet německého ovčáka vlakem v přepravce… Ale vždyť jen takhle malinkého…Zdroj: Německý ovčák v nouzi

Ještě náročnější fyzicky a zejména pak psychicky byl převoz mini kříženky německého ovčáka Cherrie v létě 2018. Vracela jsem se z Lokte nad Ohří, což je slušná dálka i do Prahy, natož domů. A právě na trase Loket-Praha začala probíhat debata o možnosti převozu Cherrie, která se měla vrátit do dočasné péče do Brna. Jak už bylo řečeno, z Lokte do Prahy to trvá skutečně dost dlouho, a tak jsme to ponechali osudu - pokud se do mého příjezdu do Prahy podaří získat Cherrie zpět, pojede se mnou, pokud ne, bude nutné řešit její převoz jinak. Po cestě jsme taktéž domlouvali převoz přepravky, poměrně obří transportní bedny, kterou nebylo možné odvézt autobusem a nepojalo ji ani běžné auto. Nakonec jsem ji převzala na půli cesty v Čelákovicích od velmi ochotné Milady, která ji přivezla s nasazením všech sil a prostředků, a do Prahy jsem si ji odvezla vlakem. Kvůli silničním komplikacím bylo třeba na Cherrie v Praze počkat, až už jel jen poslední spoj na Moravu. A pak se cestujícím na pražském Hlavním nádraží naskytl obrázek jako z filmu. Tři mladé ženy a pes. Jedna se zavazadly a jednou nohou téměř ve vlaku, druhá, na pohled sportovně zdatná, běží jak o život, pes na vodítku vedle ní peláší zrovna tak - a třetí, v uniformě stevardky, trpělivě čeká, až za tou první a psem zaklapnou dveře vlaku, sama naskočí a vlak se rozjede… Cherrie zvládla odjet do dočasky. Příběh ovšem cestou pokračoval - vybitý mobil německého studenta mířícího do Brna a moje nabídka využití powerbanky nám umožnila navázat hovor, což se ukázalo klíčovým při předání Cherrie. Fenka ihned poznala známou vůni a uvelebila se na sedadle spolujezdce, ovšem transportní bednu, takového obra Goliáše mezi přepravkami, bychom bez pomoci německého mladíka rozhodně do kufru nenacpaly.

Některé převozy přinášejí situace humorné i takové, kde prostě nezbude než vzít rozum do hrsti, vyhrnout si rukávy a nebát se třeba i trochu ušpinit. Z minulých dílů Psích osudů si možná pamatujete Beníka, který mě při převozu za přítomnosti nic netušící městské policie podaroval bobkem do přepravky. Podobný dáreček mi zanechala kočka cestou do Kroměříže - byl únor a nebyla jiná možnost, než v cíli vyčistit přepravku sněhem. Hnědou maličkou čivavu jsem si bez problémů vzala na klín, oblečená do černého, a pak jsem se v cíli v Mostě nechala "ošetřovat" lepícím válečkem na odstraňování chlupů, který duchapřítomná kolegyně vzala s sebou. Náročné situace uměla připravit i malá kříženka Mia, mnou při převozu pracovně pojmenovaná Polárka, protože jsem měla od zachránců informace, že byla nalezena vyhozená na poli. Před odjezdem na brněnském Dolním nádraží doslova a do písmene tancovala na vodítku, pak putovala do přepravky, celou cestu zvládla vzorně, a až v autě za pražským Hlavním nádražím si ulevila pod mé nohy. Rychle zkontrolovat, zda nebudu na koncertě budit veřejné pohoršení znečištěným obutím, a oddechnout si, že zvracela naštěstí kousek před cílem. Do hlavního města mířila i Fifinka, drobná kříženka, která na své nové umístění čekala dlouho. Její převoz mě přivedl k poznání, že na Hlavním nádraží pod parkem v automatu mají pečlivě výtvarně vyvedené sáčky na exkrementy. Aneb kouzlo tkví v detailu.

Forest dostal šanci žít.Zdroj: Alžběta Blašková

Bláznivých příhod při převozech je tolik, že se nevejdou do jednoho článku. Proto v nich budeme pokračovat příští týden, kdy se můžete těšit na vyprávění o "horkých chvilkách", (ne)ohleduplných cestujících, prima taxikářích i o tom, že vlakem bylo možné převézt dokonce i kozu.

Velký dík za pomoc při převozech uvedených v tomto článku a za dočasné či stálé nové domovy patří: Alžbětě a Markovi z Útulku Tibet, slovenským převozníkům a Terce (Forest), Šárce a jejímu synovi (Sam), Káje (Zatoulané štěstí, z. s. - čištění sněhem), Daniele, Petře a jejím kolegům, Danovi, Gabriele, Honzovi, Kláře (Dočasky DeDe, Mia, Fifinka), Andree, Miladě, Mirce a německému studentovi (Německý ovčák v nouzi - Cherrie), Monice a jejímu synovi (hnědá čivava)…a všem taxikářům a náhodným spolucestujícím, kteří mi ve vlacích pomáhají nakládat a vykládat přepravku.

Sylva Kaplanová

