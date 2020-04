DOV i Zoo Ostrava již řadu let úzce spolupracují, a to především na poli vzdělávacím a vzájemnou propagací. U nejnovější společné aktivity se jakýmsi prostředníkem nebo spojovacím článkem staly navíc i moravskoslezské školy. O jakou aktivitu se jedná?

Společnou aktivitou se stala výroba ptačích budek typu sýkorník žáky v dílnách Světa techniky v DOV v rámci speciálního programu pro školní skupiny. Hotové budky následně poputují do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava. Zde budou vyvěšeny, aby posloužily k hnízdění zejména drobným dutinovým ptákům, kterých žije v přírodním areálu poměrně velké množství. V posledních letech bylo v rámci projektu Biodiverzita v zoo vyvěšeno přes tři stovky nejrůznějších hnízdních budek coby náhradních stromových dutin. Nejvíce to bylo právě tzv. sýkorníků, tj. budek pro drobné pěvce, jako jsou sýkory, lejsci a další.

„Zájem kolegů ze Světa Techniky vítáme, protože rozlehlý areál ostravské zoo pojme bez problémů další budky, navíc některé už po více než 10 letech pomalu dosluhují a potřebují vyměnit. Také oceňuji přístup a preciznost při výrobě budek s lektory Světa techniky. Stlouct budku by asi dokázal každý, nicméně dlouholeté zkušenosti nám ukazují, že budka musí splňovat určité parametry. Aby byla funkční a pro její obyvatele bezpečná, musí chránit hlavně před predátory. Také je třeba pamatovat na to, aby různým druhům ptáků byly nabídnuty odlišné typy budek odpovídající jejich hnízdním zvyklostem,“ popisuje Otakar Závalský z ostravské zoo, který na podobě budek pro různé skupiny ptáků pracuje už notnou řádku let. V zoo má na starosti právě vyvěšování a kontrolu budek a realizaci dalších biodiverzitních opatření, a to nejen pro ptáky, ale i obojživelníky, plazy nebo hmyz a další bezobratlé.

„Velmi nás těší podílet se na tak smysluplné činnosti, jakou je výroba ptačích budek. Tato aktivita pomáhá zlepšovat zručnost dětí a zároveň je pro ně velmi zábavná. Děkujeme také společnosti Stora Enso, která věnovala materiál na výrobu budek,“ dodala s úsměvem Ivana Češková, vedoucí lektorského týmu Světa techniky.

První várku 16 budek přivezli kolegové do zoo ve čtvrtek. Zatím se programu zúčastnily dvě školy (ZŠ Dolní Lutyně a ZŠ Kravaře), nicméně zájem o nabízený program byl velký. Bohužel, z důvodu uzavření škol se na čas musela výroba v rámci výuky přerušit.

Šárka Nováková