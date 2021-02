Z jarní část tréninkové přípravy v klubu funguje projekt „S hůlkou online“, který si klade za cíl rozvoj jak fyzické kondice, tak také pohybové průpravy, flexibility a v neposlední řadě i práce s hůlkou. Od poloviny října proto trenérky hlučínského Ballerisima musely opět připravit nové, tentokrát podzimní tréninkové plány.

„Příprava v jarní a v podzimní části sportovní sezóny se liší. Je tomu potřeba přizpůsobit i tréninkový plán. Jarní část sezóny byla spojena s tréninkem nových tanečních technik, zlepšení práce s hůlkou a třásněmi a se zlepšováním flexibility. V podzimní a zimní části přípravy se vždy věnujeme nácviku nových choreografií, který každý rok vytvoříme zhruba padesát,“ říká šéftrenérka klubu Karin Wronová. Znamená to ještě vyšší nároky na plánování tréninků v období, kdy se děvčata nemohou setkat v tělocvičně.

Jak tedy takový trénink probíhá? Sportovkyně z MK Ballerisima se pravidelně několikrát týdně scházejí v online prostředí. S mladšími děvčaty se tréninku účastní vždy i rodiče, kteří fungují jako zástup trenérky. Ta vysvětlí, co se v dané části tréninku bude trénovat a jakým způsobem. Rodiče tedy pomáhají svým mažoretkám v průběhu toho, kdy trenérka postupně kontroluje jednotlivé mažoretky.

Starší děvčata se online tréninku účastní samostatně. Program takového online tréninku je vždy přizpůsoben nejen danému družstvu, ale také tomu, co je zrovna potřeba natrénovat či zopakovat.

„Díky rozvolnění, které nastalo na počátku prosince, jsme dokázaly dokončit naprostou většinu soutěžních choreografií. Nyní tedy vše musíme opakovat, ukládat do paměti a samozřejmě procvičovat. K tomu nám poslouží videonahrávky, online tréninky a také domácí tréninkové plány“, uvedla Wronová.

Tréninkové plány jsou další nezbytnou součástí tréninku během omezení. Děvčata mají své tréninkové plány včetně videorozborů a návodů zaslány vždy na začátku týdne – splnění těchto úkolů se ověřuje během online tréninku. Sportovní klub mažoretkového sportu MK Ballerisimo Hlučín je registrovaným sportovním klubem. Je proto nezbytně nutné, aby sportovkyně trénovaly denně i v období pandemie.

„Celá tato situace nám – sportovcům – značně komplikuje přípravu na závody. Jsme připraveny na závody formou bubliny, tedy bez diváků. Musíme ale začít trénovat v tělocvičně, a to co nejdříve. V současné době komunikuji s Českou unii sportu a čekám na úpravu systému PES. S vedením klubu zároveň konzultujeme pravděpodobnou možnost antigenního testování tak, abychom mohly zahájit tréninky co možná nejdříve. Dále jsme odkázány na tělocvičny hlučínských základních škol. Pevně věřím, že ředitelé budou vstřícní a pro nás, tedy pro registrované výkonnostní sportovce umožní vstup do vnitřních sportovišť (tělocvičen základních škol), až to bude v souladu s protiepidemickým systémem povoleno, samozřejmě za dodření všech pravidel. Na rozdíl od jiných sportů totiž mažoretkový sport nemá bohužel možnost pravidelně 5x týdně trénovat ve sportovní hale z důvodu její kapacity,“ uzavřela šéftrenérka Karin Wronová.

Důkazem toho, že v klubu se život rozhodně nezastavil i přes probíhající pandemii, je nejen stálá příprava na závody, ale i přihlašování nových členek. Ty se do Ballerisima hlásí dokonce i nyní, když se v tělocvičnách netrénuje. MK Ballerisimo přijímá děvčata od 4 do 15 let a všechny informace a přihlášky jsou na webových stránkách klubu – www.ballerisimo.cz.

