Další díl rad do zahrady pro všechny vášnivé zahrádkáře připravil Petr Kumšta.

Brambory s nastýlkou trávy. | Foto: Petr Kumšta

M 11- tato jabloňová podnož roste bujně a je řazena mezi nejbujnější vegetativní podnože. Má velmi silný kořenový systém, proto velmi dobře kotví v půdě. Je vhodná pro čtvrtkmeny velmi plodných a slabě vzrůstných odrůd a pro polokmeny a vysokokmeny ostatních odrůd. Pro zahrádkáře je vhodná jen do zahrad, kde se vysazují vyšší tvary a do okolí rekreačních chalup v horších klimatických a půdních podmínkách. Je mrazu odolná a stromy na ní nenamrzají. Plodnost začíná později a stromy vydrží na stanovišti přibližně 40 let.