„Cuketu můžete dusit, grilovat, použít jako přílohu místo brambor, smažit jako řízek anebo si z ní připravit „bramboráky“. Výborné jsou i všechny její sladké varianty – třeba cuketový perník, koláč nebo bábovka. Ať už dáte přednost slané či sladké variantě, určitě doporučuji použít při přípravě pokrmu místo běžného tuku čisté přepuštěné máslo – ghí. Nejenže se nepřepaluje, protože má vysoký kouřový bod (250 °C), ale je také jedinečným nosičem chutí, vůní, koření a bylin. Díky tomu zůstane cuketa orestovaná na ghí křehká a voňavá, zachová si svoji typickou barvu, a hlavně bude skvěle chutnat,“ říká Andrea Dostálová ze společnosti České ghíčko, kterou přepuštěné máslo před lety natolik okouzlilo, že se jej rozhodla vyrábět ručně, podle původních receptur. Vyzkoušet můžete třeba slaný dvoubarevný cuketový koláč, kde se ghí přidává přímo do základního těsta.

Slaný cuketový koláč dvou barev

Těsto: 150 g celozrnné špaldové mouky, 50 g rozmixovaných slunečnicových semínek na mouku, 100 g Ghí od Českého ghíčka, 1 vejce, 1 lžička soli

Naplň: pesto připravené z natě jarní cibulky, piniových nebo vlašských ořechů a olivového oleje. 1 žlutá a 1 zelená cuketa, 2 ovesné smetany, 1 vejce, sůl, šťáva a kůra z 1 bio citronu, hrst tymiánu

Postup:

1. Cukety umyjeme, odkrojíme konce a pomocí škrabky je „nakrájíme“ na plátky. Položíme na tác, lehce posolíme a necháme odpočívat.

2. Mouku společně se solí nasypeme do mísy robota, přidáme Ghí od Českého ghíčka a rozmixujeme na drobenku. Pak přidáme jedno vejce a vše spojíme v těsto. Z těsta vytvoříme kouli, zabalíme ji do potravinové́ fólie a uložíme do lednice.

3. Smetany nalijeme do mísy, přidáme k nim rozklepnuté druhé vejce a vše důkladně promícháme. Ochutíme solí, pepřem, citronovou šťávou a tymiánem.

4. Těsto vyndáme z lednice a vyválíme ho na pomoučněné desce. Pak ho pomocí valečku přeneseme do vymazané formy a důkladně vtlačíme do záhybů̊.

5. Celý plát těsta bohatě pokryjeme pestem a navrch vyskládáme plátky cuket.

6. Vše zalijeme připravenou směsí smetany, vejce a koření.

7. Koláč nejprve pečeme asi 30 minut přikrytý alobalem v troubě předehřáté na 180 stupňů. Pak alobal sundáme a pečeme ještě dalších 20 minut.





Tip: Vyzkoušejte čisté Ghíčko

Ghí je čistý máselný tuk s chutí a vůní másla, ale s jinými vlastnostmi. Je ideální ke smažení, protože má vysoký kouřový bod (250 °C), takže se nepřepaluje. Vydrží až rok a nemusí se uchovávat v chladničce – skladuje se při teplotě do 20 °C. Čisté Ghí koupíte na www.ceskeghicko.cz v balení 340 ml za 199 Kč, 760 ml za 355 Kč a 1 000 ml za 444 Kč.

Zajímavosti o cuketě

Byla vyšlechtěná v Itálii z tykve obecné pocházející ze Střední Ameriky.

Má velmi nízkou energetickou hodnotu (obsahuje asi 91 % vody a jen 4 % sacharidů)

Je ceněná pro vysoký obsah karotenu a draslíku (vyplavuje z těla nadbytečnou vodu a soli).

Ghí se stalo pro všechny, kdo chtějí vařit chutně a zdravě, stejně nepostradatelnou ingrediencí jako třeba olivový olej. Má totiž mnoho skvělých vlastností. Ajurvéda považuje ghí za zásadní potravinu pro zdravý vzhled, mentální rovnováhu a dobré trávení. Více na www.ceskeghicko.cz