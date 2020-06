Restrart – to je motto sezóny 2020/2021 pro Národní divadlo moravskoslezské.

Revizor - nové představení NDM pro sezónu 2020-2021 | Foto: archiv NDM

„Sezóna s pořadovým číslem 102 bude RESTARTEM se vším všudy. To slovo je možné vykládat různě a můžeme si s ním významově i graficky pohrát. Můžeme to chápat jako naše resty vůči divákovi, jako start něčeho nového po vynucené pauze, ale taky jako symbol toho, že umění (art) je věčné a že přicházíme s novou energií poté, co se svět a s ním i provoz našeho divadla na nějaký čas zastavily,“ rozvinul motto ředitel NDM Jiří Nekvasil. „Těšíme se znovu na diváky, protože divadlo je místem setkávání a živé umění diváky potřebuje,“ zdůraznil.