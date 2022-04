Co se nemění, tak to je sportovní radost, se kterou 22 čutálistů vyběhne na hřiště. A je jedno, jestli hrají prestižní Ligu mistrů na perfektně střiženém pažitu před desítkami tisíc lidí nebo na hrbolatém trávníku kdesi na vesnici před skupinou věrných fandů, kteří s pivem v ruce glosují dění zápasu. Z každého by mohl být z fleku trenér reprezentace, protože každý divák ví nejlépe kdy správně přihrát a jak nejefektivněji zakončit. „Hrával jsem okresní soutěž před třiceti lety a pak jsem chvíli dělal rozhodčího. Teď už se chodím jenom koukat. Dám si pivo a buřta a za lajnou sleduji, jak to kluci mstí,“ svěřil se Petr Procházka z Ústí nad Labem. A vzpomínat budeme i my. A to skrze snímky ve fotogalerii a vzpomínky, které jste nám poslali. Za všechny příspěvky moc děkujeme.