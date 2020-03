Roller derby míří do Ostravy!

Roller derby míří do Ostravy – nenechte si ujít historicky první roller derby zápas na Moravě a ve Slezsku! V sobotu 7. 3. 2020 se pod střechou karolinského Trojhalí proti sobě postaví ženské týmy Roller Derby Brno Freakshow a Smokin' Wheels Krakow Roller Derby a předvedou, co je to roller derby.

Roller derby míří do Ostravy! | Foto: Anna Kupcová