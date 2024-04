Projekt Varhany pro Ostravu vstupuje do další etapy. Ostravská katedrála Božského Spasitele se připravuje na přijetí prvotřídního nástroje, který v posledních letech sloužil Janáčkově filharmonii. Stávající varhany z katedrálního kůru již našly kupce a čeká je stěhování. Více o tom v textu Ondřeje Elbela. Děkujeme.

Varhany na kúru ostravské katedrály zahrají naposled tuto neděli. | Foto: Ondřej Elbel

Dosavadní hlavní varhany z ostravské katedrály poputují do farnosti Panny Marie Královny míru v Košicích. Pro farníky z jižní části Košic bylo hledání vhodných varhan pro svůj kostel dlouhodobou výzvou. Současný nástroj se tam potýká s poruchovostí. „Varhaníci se dennodenně setkávají s nehrajícími tóny, nefunkčními registry a nespolehlivým ovládáním nástroje,“ uvádí arcidiecézní organolog František Beer.

Když P. Martin Novotný nastoupil jako farář do farnosti Košice-Jih, začal hned snít o lepších varhanách. Věděl ale, že to nebude snadné, protože farnost tehdy splácela úvěr za osvětlení v kostele. „Po nějakém čase přišla možnost přemýšlet nad píšťalovými varhanami z ostravské katedrály. Bylo to velké překvapení. V západní Evropě se sice čas od času nějaký kostel zavře, ale kvalitní varhany nebývají na prodej, slouží pro koncertní účely,“ uvádí kněz. Teď se sen košické farnosti stane skutečností.

Naposledy se stávající varhany v ostravské katedrále rozezní v neděli 7. dubna. Rozlučkový koncert začne v 16.00 a zahrají při něm katedrální varhaník Lukáš Kubenka, Tomáš Sommer a také host z Košic – tamní arcidiecézní organolog František Beer. Po koncertě bude možné vystoupat k varhanám a naposled si je před stěhováním prohlédnout. V týdnu od 8. dubna pak začne stěhování nástroje na Slovensko. Po nutných opravách by pak měly ostravské varhany v Košicích zaznít na sklonku srpna. V následujících dvou letech tedy budou v katedrále sloužit pouze varhany, které stojí v přední části hlavní lodi kostela.

Košická farnost kupuje ostravské katedrální varhany za 45 tisíc eur - tedy v přepočtu za 1 125 000 Kč. Částka utržená za prodej varhan pomůže ostravské katedrální farnosti při veřejné sbírce Varhany pro Ostravu (www.varhanyproostravu.cz). Díky ní bude mít ostravská katedrála Božského Spasitele varhany, které svým zvukem obří prostor katedrály zaplní. Ty, které se prodávají do Košic, toho navzdory svému zajímavému neobaroknímu zvukovému ideálu nemohly dosáhnout. Do značně menšího košického chrámu Panny Marie Královny míru se ale budou výborně hodit.

Projekt Varhany pro Ostravu dává nový život nástroji, který vznikl v 80. letech pro pražský Palác kultury. Novou budoucnost zřejmě nejlepším varhanám, které v Československu za normalizace vznikly, dala Janáčkova filharmonie v Ostravě. Ta se ale v příštích letech také bude stěhovat, a to do zbrusu nového koncertního sálu. Prvotřídním varhanám tedy hrozilo, že ztratí svůj domov a nezbyde, než je rozprodat po píšťalách. Do málokterého prostoru se totiž hodí. Nakonec se jich ujala farnost Moravská Ostrava, která díky nim může ostravské katedrále po 140 letech od jejího vzniku dopřát nástroj takové velikosti a kvality, jakou si druhý největší chrám na Moravě zaslouží.

Ondřej Elbel