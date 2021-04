Používám samozavlažovací truhlíky, které jsou dlouhé 70 cm. Oproti běžným truhlíkům mají ty samozavlažovací výhodu v tom, že kytičky nemusíte zalévat každý den a vždy si vezmou jen tolik vody, kolik samy potřebují. Tyhle truhlíky se dají sehnat zhruba do dvou stovek a budou vám sloužit léta.

Do truhlíku dáte plastovou podložku, která od květin odděluje rezervoár na vodu. Nyní nasypete zhruba do půlky zeminu. Já si kupuji zeminu pro muškáty a jiné balkónové rostliny, která již obsahuje aktivní humus. V hobbymarketu jsem letos sehnala macešky oranžové barvy po deseti kusech – do každého truhlíku jsem vzala jedno tohle balení. Pokud byste kupovali již vzrostlejší macešky ve větších květináčích, věřte, že do každého truhlíku stačí tři květináčky, kytky se krásně rozrostou. Ty, co jsem však koupila já, byly opravdu malé, proto jich dám vedle sebe více.

Macešky si rozložte v truhlíku.Zdroj: Marie Tomášová, Domažlicko

Jednotlivé kytičky citlivě vytáhněte z obalu a rozložte si je vedle sebe v truhlíku. Když je máte rozmístěné, začněte místo mezi nimi zasypávat zeminou a rukou ji vždy jemně udusejte. A kolik jí budete potřebovat? Já jsem na dva truhlíky spotřebovala jeden dvacetikilový pytel zeminy, do jednoho truhlíku tedy potřebujete deset kilogramů.

Až budete mít kytičky zasázené, jemně je prolijte asi litrem vody. A to přímo mezi ně, druhý den zas. Takhle kytky zalévejte třeba ještě týden, poté už stačí lít vodu do připraveného otvoru a macešky už si ji budou brát samy. Teď už nezbývá nic jiného, než se radovat z roztomilých květů. Určitě vám udělají radost.

Marie Tomášová