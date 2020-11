Rybník Bezruč a Křivý rybník rozděluje silnice od Jistebníku jižním směrem na Košatku. Páteční výlov zahájili v šest hodin. Výlov bude trvat až do neděle 8. listopadu 2020. V minulých letech byla cesta zavalena stánky s pochutinami a dalším zbožím a tvořily se dlouhé fronty při stánku s prodejem právě vylovených ryb. V současné korodobě si lidé mohou koupit jen ryby. Na výlov se přišly podívat děti z místní školky. Byly nadšené. Postupně viděly kapry, líny, cejny, štiky, tolstojobiky a candáty.

"Rybník Bezruč je největší s naší rybniční soustavy. Má rozlohu 75 hektarů. Ryby mají hmotnost až do 3,5 kilogramů. Asi jich bude dostatek. Ulovené ryby převážíme do sádek, kde čekají v čisté vodě na odvoz na vánoční trhy. Vedle výše jmenovaných ryb máme i tržní sumce. Ty nedosahují velkých rozměru. Jsou i kapitální sumci, které ulovíme asi v sobotu nebo v neděli. Ty "přerostlé" odvezeme do sádek a pak zpět do rybníka. Největší sumec byl vyloven v roce 2009. Měl délku 208 centimetrů a váhu 56 kilogramů," informoval o výlovu jednatel firmy Antonín Madzia Vody ubývalo, nad hladinu zalétávali racci, zpozorněly labutě, vše pozoroval i kormorán. Poměrně urostlý sumec kombinoval jak se výlovu vyhnout.