V sobotu 27. července 2024 se bude konat jedinečná akce Hurá k rybníkům, jež slibuje zábavné odpoledne pro celou rodinu.

Historie rybníkářství v ČR sahá do poloviny 16. století a historie vodníků, tak jak je známe, nemá nikde ve světě obdoby! Vodníci byli často vnímáni jako strážci vodních ploch, kteří měli moc nad vodními živly a osudy lidí, a zmínky o nich sahají hluboko do středověku. O vodnících vznikla řada pověstí a bájí. Ale hlavně spousta pohádek. A proto ani na akci městského obvodu Ostrava-Jih nebude chybět vodník s vodnicí, víly, žáby, rybičky a spousta barevných pentlí.

„Potkáte se jako v předchozích dvou letech s hastrmanem Hurákem? To zjistí jen ti, kdo v sobotu odpoledne zavítají na akci Hurá k rybníkům. Připraveny máme od 14 do 18 hodin soutěže a hry pro děti. Od 16 do 19 hodin podpoří letní atmosféru také kapela Neprak. Připraveno je samozřejmě i občerstvení. Akci již tradičně pořádáme ve spolupráci s místním svazem rybářů a svazem zahrádkářů, kteří tady mají i své zázemí. Chybět nebudou ani koníčci a možnost se na nich projet. S tím nám zase pomůže jezdecký klub Nová Bělá,“ zve na akci Gabriela Gödelová, ředitelka Kultury Jih.

U areálu je omezená možnost parkování. Doporučujeme proto zvolit autobusovou dopravu, přijet na kole nebo přijít pěšky. Akce je zdarma, ale pro nákup občerstvení si raději vezměte hotovost. Tato akce je součástí celoprázdninového programu Kool léto, jehož součástí jsou mimo jiné opékačky v Bělském lese, letní kino, hudební večery, akce Den městských obvodů s IZS či Sportovní den pro Výškovice. Podrobnosti najdete zde.

Lucie Bednářová