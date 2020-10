Sázím na OU! Tak zní motto na rukavicích dobrovolníků z řad studentů i zaměstnanců Ostravské univerzity, kteří zasadili přes 5 tisíc stromů za podané přihlášky.

Sázení bukového lesa pod Javorovým vrchem. | Foto: Lexa Hotový,Tereza Šišmišová

Ve dnech 2. a 3. října 2020 jsme na území Tyry pod Javorovým vrchem u Třince vysadili 5700 bukových sazenic, abychom pomohli obnovit zdejší les. Obrovský dík patří celkem asi 100 studentům a 20 zaměstnanců univerzity za jejich nasazení v kamenitém svahu, kdy to při kopání lůžek pro nové stromky místy vypadalo spíše jako v kamenolomu. Jste všichni neskuteční srdcaři! Doufáme, že jste si to i přes tu dřinu užili, zjistili, co ve vás je, že budete mít krásnou vzpomínku a třeba si i našli na univerzitě nové přátele.