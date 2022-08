Bohatý víkendový program

A program bude opravdu bohatý. V sobotu od 15 hodin se návštěvníci mohou těšit na námětové cvičení hasičů, od 17 hodin zahraje dechová hudba Slatina, ve 20 hodin začne letní karneval a ve 22 hodin akci příjemně zpestří slavnostní ohňostroj. Od 21 hodiny až do půlnoci přitom bude hrát kabela Kabát revival. V neděli bude program věnovaný hlavně dětem, ale na své si přijdou i dospělí.

Vystoupí Poker Dixieland Jazz Band z Jistebníku, kejklíř Křup Ala Hop a fakír Ben Chana alias Zdeněk Zahrádka, který je zapsán v knize rekordů. Pro děti tady bude připravena maxi nafukovací skluzavka, malování na obličej a nejrůznější soutěže. Celé rodiny si pak budou moci prohlédnout historickou i moderní hasičskou techniku.

K vidění bude současná hasičská technika, ale i historické skvosty

„Osobně se velmi těším na ukázky staré hasičské techniky. Přijede sem například parní stříkačka z SDH Hradec nad Moravicí nebo ruční požární stříkačka KOŃKA z roku 1985 z SDH Lubojaty. Srdečné bude také setkání našich členů s členy hasičského sboru z německého Boxdorfu, s nimiž jsme se kvůli koronavirovým omezením neviděli více než dva roky. Tato družba, která v příštím roce oslaví 50 let trvání, postupně přerostla ve velmi neformální a přátelské vztahy mezi navštěvujícími se rodinami,“ pokračuje starosta SDH Výškovice.

Historie sboru

Tento sbor byl založen 15. srpna 1892, kdy se sešlo několik občanů v čele s učitelem a správcem školy Antonínem Klepíkem v nové škole na schůzi, aby projednali hasičské stanovy. Stanovy byly přijaty a zaslány spolu s žádostí o založení Sboru dobrovolných hasičů c. k. Zemské vládě v Opavě. Tato žádost byla vyřízena kladně. První výbor byl zvolen sedmi členný a v jejím čele stanul Paul Freiherr Sedlnitzky, majitel panství. Základnu tvořilo dalších 20 řadových členů.

Současnost SDH Výškovice

„V současné době má naše základna 116 členů, což je s ohledem na počet obyvatelů celé obce, kterých je 220, docela rarita,“ říká s úsměvem Jiří Stanovský a pokračuje: „Sbor vlastní dosluhující Avii, dále Ford Transit a letos nám město předalo zcela nový zásahový automobil Renault Master, v němž můžeme umístit veškerou techniku, kterou naše jednotka disponuje. Jedná se o motorové kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu, řetězovou a rozbrušovací motorovou pilu a jejich příslušenství, která byla zakoupena v dřívějších letech z rozpočtu města a je zařazena v systému IZS. Jde o nejčastěji používanou techniku u zásahů,“ představuje sbor jeho starosta.

SDH Výškovice si vychovává i svou mládež…

„Máme dvě družstva mladých hasičů starší a mladší, kteří se účastní soutěží, především Floriánek CUPu. Velká část těchto mladých hasičů pak přechází do kategorie mužů a dále do kategorie veteránů (nad 35 let). Tato dvě družstva se z účastní soutěží v rámci tzv. Novojičínské ligy. A myslím si, že jsme celkem úspěšní. Ve Floriánek CUPu, v kategorii Liga 60 m 2022 starší dívky, jsou naše děvčata na prvních dvou místech a na poslední noční soutěži zvítězilo družstvo mužů i veteránů, a to v konkurenci 22 družstev,“ dodává Jiří Stanovský s tím, že sbor je rovněž pořadatelem hasičských soutěží, na které přijíždí i 40 družstev, což představuje okolo 300 lidí.

Slavnostní ocenění členů sboru

„Hasičské oslavy jsou velmi oblíbené ve všech obcích, ale ve Výškovicích, kde je součástí sboru více než polovina obyvatel, jsou opravu jednou z nejdůležitějších akcí roku. Zvlášť, když je SDH Výškovice pořádá jen jednou za pět let. Možná i proto trvají oslavy celé tři dny. Osobně se velmi těším nejen na bohatý program, ale i na páteční mši a schůzi v kulturní domě, kde je vždy pěkná prezentace o historii sboru a bývají zde slavnostně oceněni také někteří členové hasičského sboru,“ doplňuje informace starostka města Bílovce Renata Mikolašová, která zároveň zve širokou veřejnost na tuto jedinečnou akci.

