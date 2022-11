Pořadatelé, v čele s Ladislavem Dvorským, Martinou Metzovou, Romanem Vavříkem, Janem Fouskem, Oto Seitlem a dalšími členy klubu, připravili v Hrabové velmi pěkný závod na deset kilometrů pro věkové kategorie mužů A - 39 let, B - 40-49, C - 50-59, D - 60- 69, E - nad 70 let, žen - F - do 34 let, G - do 44 , H - nad 45 let.