Jsou neuvěřitelně žraví, je jich moc a už na jaře po sobě zanechávají na pečlivě udržovaných záhoncích zahrádkářů strašnou spoušť. Plzák španělský je v současné době považován za invazní druh v několika zemích, včetně České republiky. Nepomáhají proti němu často ani důmyslné metody k hubení. Je jich (ho) zkrátka všude moc. Jak zabránit hororovému scénáři na jarních zahradách radí pan František z Vratimova. Připojil i snímky zničené podzimní úrody a snůšky slimáčích vajíček.

Škody po hostině a snůška vajíček plzáka španělského. | Foto: Koláž Deníku/Karel Plíhal, snímky čtenáře

Hnědí slimáci, správně botanicky plzáci španělští, u nás nemají přirozeného nepřítele. Proto jsou od jara do léta zkrátka všude. A hlavně pořád jí. Zbavit se jich musí zahradník sám. A nejlépe už na podzim - tedy právě teď.

„Na podzim snáší vajíčka, nejraději do čerstvé vlahé půdy. Celé snůšky vajíček. A právě ty se musí zničit. Jinak vás na jaře pohroma nemine. Sousedé měli nejen na jaře, ale i v létě na zahradě doslova slimáčí horor,“ říká jednaosmdesátiletý pan František z Vratimova. O radu, jak se slimáky zatočit, se na něj nedávno obrátil právě i jeho soused, který se do Vratimova přestěhoval před několika lety z Ostravy.



„Zahradničí teprve krátce, snaží se mít všechno bio, ale slimáci jsou potvory. Jak s nimi nezatočíte už na podzim, nejen celé jaro, ale až do konce léta trpíte. Sežerou fakt úplně všechno, od listů až po kořenovou zeleninu, jako je celer, dokonce i dýně,“ vysvětluje pan František a přidává fotografie „vyžrané“ tykve a celeru.

„Vajíčka je třeba jim zničit už při podzimním zaorávání a ysypat půdu hašeným vápnem. Samozřejmě nic se nemá přehánět ale hašené vápno je dobré nejen na hnojení, ale i dezinfekci a srovnání PH půdy,“ radí pan František a závěrem dodává: „Slimáci se také rádi stahují do větších trsů trávy, nebo pod dřevo. I když v ztrouchnivělé kůře ta vajíčka sežerou většinou i brouci. Ale i tak, člověk nesmí být líný všechno na podzim projít, zkontrolovat a jak na ty jejich kuličky někde narazíte, zlikvidovat!,“ dodává rázně.

K TÉMATU



Plzák španělský (Arion lusitanicus) je hermafrodit. Pochází z Pyrenejského poloostrova, západní Francie a Anglie. Před 50 lety se začal šířit do dalších zemí Evropy. Na českém území byl prvně spolehlivě určen v roce 1991 a od té doby se invazně šíří. Zemědělská krajina slimákům nabízí hojnost všeho, co potřebují k rychlému rozmnožení. Páří se už v červnu a navzájem se oplodní – vajíčka tedy kladou oba pářící se jedinci a každý z nich může za rok naklást až 220 vajíček v několika snůškách v rozmezí od poloviny srpna do poloviny prosince.



Vyhovuje jim vlhké a stinné prostředí. Asi neznámějším prostředkem na hubení slimáků je kuchyňská sůl, která plzáka zcela rozloží. Pro zahrádkářské účely je to však nejhorší možné řešení, protože sůl ničí i ostatní živočichy a rostliny a navíc znehodnocuje půdu. Nejlépe je proto invazi slimáků předcházet a s preventivními opatřeními začít už na podzim. „Pokud máte slepice, na podzim je vyšlete na týden do zahrady. Vypátrají nakladená vajíčka a sezobou je,“ doporučuje například iReceptář - více zde.

