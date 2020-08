DK Akord & Poklad, s.r.o. společně s Kulturním domem K-TRIO ve spolupráci s ředitelstvím Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o. upořádali v neděli 16. srpna v Bělském lese 1. ročník sportovní, turistické, poznávací a kulturní akci s názvem SPOLU.

Cíl akce SPOLU v Lesní školce v Bělském lese. | Foto: Josef Zajíc

Rodinné týmy se mohly registrovat již 14. srpna 2020 a zaplatit poplatek. Ti co se nestačili registrovat v pátek měli možnost se přihlásit v den akce na místě startů od 13,00 do 16,00 hodin. Podle Mgr. Kláry Žídkové, manažerky programu, organizátoři naplánovali tři tratě a rozdílná místa startů. Připravena byla červená trasa A - nazvaná Adrenalin. Zelenou trasu H nazvali Hravost. Třetí trasa, modrá P měla název Pohoda. Účastníci si mohli vybrat startovat buď od DK Akord, či u Koliby nebo na ulici Slučí, blízko restaurace U Houpaček. Na startu obdrželi průkazky, do kterých jim byl označen průchod a splnění úkolů. Každý tým dostal mapku Bělského lesa. Cíl všech tras byl v Lesní školce v Bělském lese. Od patnácti hodin byl pro přicházející týmy připraven zábavný kulturní program. Děti dvakrát pobavil Kabaret Zdeňka Kačora. Taneční studio DANCEPOINT připravilo taneční workshop. Děti i rodiče roztančil Hopsalín. Prvního ročníku akce SPOLU se zúčastnilo 285 dětí, maminek, tatínků, dědečků a babiček z 57 zúčastněných týmů. Bylo připraveno velmi chutné občerstvení v dostatečném množství. Pořadatelé měli po účastníky připraveny repelenty proti nepříjemnému hmyzu. Konec byl po 18 hodině.