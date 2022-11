OBRAZEM: Místo slávy zkáza. Z dříve malebného paláce už toho moc nezbývá

Po sepsání smlouvy přišly hodiny, dny, měsíce a roky práce, až se zámek vyloupl v dnešní podobě a dalo by se říci, že se stal skvostem v širokém okolí. A nejen budovy, prokoukla i zámecká zahrada s rybníkem. Nebylo to ovšem zadarmo.

„Podílí se na všem veškeré příbuzenstvo, naštěstí jsme opravdu velká rodina. Nejde jen o finance, ale hlavně o hromadu nekončící práce. Při úklidu zámku přicházelo jedno překvapení za druhým. Zámek byl hodně zchátralý, a tak se začínalo nejdříve vyklízet a opravovat. Například při malování místností se po odkrytí starých nátěrů začaly objevovat originální štuky a kresby. Naštěstí, mladší bratr je umělecký štukatér, jezdí sem rád pracovat, baví ho, když něco nového najde a dokáže to zrestaurovat do původní podoby. A díky němu tu teď můžete obdivovat všechny ty úžasné stropy, třeba malované romantické andělíčky, stěny a další části zámku,“ říká Ondřej Němec.

Marilyn Monroe či Brigitte Bardot aneb Pin up girl s Robertem Vano v Hranicích

A tak se se postupně opravovalo 32 místností a další vnitřní i venkovní části zámku. Během oprav se hledalo vybavení, na podlaze i na zdích byly často vidět obrysy nějakého nábytku. A protože se našly i nějaké historické dokumenty a fotografie, začalo hledání co nejvíce podobného nábytku.

„Samozřejmě, tady se skoro nic nedochovalo, takže se hodně improvizovalo, ale tak, aby to bylo co nejvíce podobné, tomu, co zde asi bývalo. Tak třeba kamna jsme postavili podle dobových fotografií, skříně jsme dohledávali díky inzerátům, například ta veliká v prvním patře u schodiště je přivezená až od Mnichova. A v momentě, kdy jsme ji sem postavili, hned jsme věděli, že je to ona, že sem prostě patří, zapadla do rozměrů v podlaze a úplně tu halu tady rozzářila,“ popisují Němcovi.

Kam na výlet? Sopku i křížovou cestu můžete potkat na Uhlířském vrchu u Bruntálu

Nekonečná práce na opravách, na zahradě, a to samé platí o úklidu, kterému se věnují hlavně ženy, jak popisuje Gabriela Němcová.

„Tady úklid nikdy nekončí, protože je tu 32 místností, 88 oken, mnoho chodeb a také veliká zahrada. Na jaře před otevřením je vždy velký úklid, to se sjedou příbuzní z celé republiky a myjí se okna, čistí nábytek, luxuje a tak dále. Není toho málo, hlavně pavučiny se dělají pořád. Takže na jednom konci skončíte a můžete zase začít od začátku,“ vypráví s úsměvem Němcová.

OBRAZEM: Nastává sezona zimních hub. Znáte je a jejich využití?

Kromě víkendových prohlídek od května do září se zde také konají pravidelně svatby a snem majitelů je otevřít i malou zámeckou kavárnu.

Tak, kdo by se chtěl zbavit starých kávových servisů, může je do Luhova darovat. Více informací o zámku najdete na internetových stránkách zamekluhov.cz.

Za příspěvek děkujeme Martině Sihelské

VIDEO: Janáčkův chodníček v Hukvaldech nabízí okouzlující procházku po krajině

OBRAZEM: Zádumčivá podzimní přehrada Olešná poskytuje krásnou procházku

VIDEO: Vysoko nad oblaky jsou Beskydy. Takhle vypadá ranní inverze ve Frenštátě