V letošním roce 2020 uplynulo sto let od narození několika předních českých herců. | Foto: Eva Hubatová

Vlastimil Brodský

Dne 15. prosince uplyne přesně sto let od narození předního českého herce Vlastimila Brodského (15. 12. 1920 Hrušov nad Odrou, nyní součást Ostravy). Kromě mnoha divadelních rolí se od roku 1946 pravidelně objevoval i ve filmu. Zápornou roli si například zahrál v oscarovém snímku Ostře sledované vlaky. Jednalo se také o výborného rozhlasového a dabingového herce. Několik desítek let působil v Českém rozhlase jakožto populární skřítek Hajaja, jenž předčítal každý den dětem pohádky na dobrou noc. Svým nezaměnitelným hlasem mimo jiné namluvil Taťku Šmoulu v úspěšném seriálu Šmoulové, v Osudech dobrého vojáka Švejka pak postavu Švejka. Jako jediný český herec získal cenu Berlínského mezinárodního filmového festivalu Zlatý medvěd (1975), Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v činohře (1997), Medaili Za zásluhy a Českého lva (2001) a v roce 2002 (in memoriam) Cenu Za mimořádný umělecký přínos světovému filmu.