Jedna z devíz města Olomouce je druhá nejstarší univerzita v Česku - Univerzita Palackého. Právě tam se pracovně vydala Jitka Korpasová, která zároveň zavzpomínala na místa, kde strávila několik krásných let. Možná jsou i mezi vámi absolventi této univerzity, kteří rádi zavzpomínají a třeba také posoudí, jak se vyfocená místa změnila.

Nádvoří univerzitní knihovny. | Foto: Jitka Korpasová

Ještě do včerejšího dne byly hranice okresů zavřené. Díky pracovní příležitosti či povinnosti jsem si udělala výlet do nedaleké Olomouce, kde jsem strávila několik krásných školních let.