"Všichni co jsme výstavu modelové železnice připravili stavíme modely v měřítku 1 : 120. Jsou to již normované moduly, které se dají kombinovat do různých tratí. Koleje mají rozteč 12 mm. Co se týče krajinných prvků, tunelů, nadjezdů, přejezdů, mostů, nádraží, tak v současné době modeláři pracují s moderními materiály, které vypadají věrohodněji. Pro tuto výstavu jsme připravili 90 metrovou trať. Stavba nám trvala, se vším všudy, šest hodin," informoval Miroslav Vilím z Mohelnice.

K vidění byly i papírové modely osobních a nákladních aut, vojenské techniky, ale také různých významných domů, zámků a hradů. Tomáš Just z Ostravy Poruby se věnuje modelům z plastu, ale také z papíru. Staví a sbírá modely z oblasti požární ochrany. Na výstavě prezentoval všechny druhy hasičských nákladních a osobních aut a také veškeré hasičské techniky.

Pro návštěvníky pořadatelé SVČ Ostrava Zábřeh, středisko Zálom připravili i doprovodný program. Ti si mohli vyzkoušet práci s 3D tiskem, pískování, kvízy, navštívit fotokoutek. Malým dětem se přece jenom nejvíce líbila dráha dřevěného kolejiště.

"SVČ Ostrava Zábřeh, P.O. má pobočky V Zálomu 2948/1, Ostrava Zábřeh, Gurtěvova 8, Ostrava Zábřeh a J. Matuška 26a, Ostrava Dubina. Občerstvení pro návštěvníky připravovalo Mental café. V průběhu dvou dnů vidělo výstavu téměř 2253 návštěvníků, " dodala Aneta Kiková, SVČ Ostrava Zábřeh.

Josef Zajíc

