Národní finále soutěže JA Studentská firma se konalo 11. května v Americkém centru v Praze. O titul bojovalo 10 středoškolských týmů, které letos v rámci výukového programu JA Studentská firma založily vlastní podnikání. Na třetím místě skončil tým Šišigami z Matičního gymnázia Ostrava, který vyrábí a prodává dřevěné hračky pro rozvoj jemné motoriky.

Nebojte se napít!

To je motto nejlepší JA Studentské firmy roku, která poukázala na problém s nechtěnou intoxikací nápojů v barech a nočních klubech. Vítězové z OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové nyní představí svoji firmu Cap-it na evropské přehlídce studentských firem 11. až 14. července v Istanbulu.

Absolutní vítězové z Cap-it přesvědčili porotu originálním nápadem – na trh uvedli módní gumičku do vlasů, která se v případě potřeby dokáže rychle přeměnit v ochranné „víčko“ skleničky.

Studentská firma Šišigami z Ostravy obsadila vítězné pozice na Veletrhu JA Expo

„Přemýšleli jsme o produktu, který by pomohl mnoha lidem. Na rozšířený problém v klubech, kde hází neznámí lidé drogy do drinků, nás přivedla i osobní zkušenost kamarádky a vnímáme ho jako velmi závažný. Průzkum mezi vrstevníky nám ukázal, že se s tím setkala třetina dotázaných! Proto jsme našli řešení v podobě scrunchie gumičky, která v sobě ukrývá ochranný povlak na hrdlo skleničky. Díky němu z ní pak můžete pít bez obav z nechtěné intoxikace. Gumičky šijeme ručně z odřezků látek a do budoucna chceme výrobu posouvat na vyšší úroveň. Naším cílem je lidi informovat o této problematice, popřípadě nabídnout prevenci, aby k tomu docházelo co nejméně,“ uvedl za firmu Cap-it její studentský ředitel Albert Lepin.

Tradice z krabice

Druhou pozici v soutěži JA Studentská firma roku 2022/2023 obsadili studenti z OA, VOŠ a JŠ, Uherské Hradiště s firmou Tož co fčil? a společenskou hrou Tradice z krabice zaměřenou na slovácké tradice.

Šišigami z Ostravy

Na třetím místě skončil tým Šišigami z Matičního gymnázia Ostrava, který vyrábí a prodává dřevěné hračky pro rozvoj jemné motoriky.

„Všech 10 finalistů odvedlo téměř profesionální práci, je skvělé sledovat, jak se úroveň studentských prezentací každý rok zvyšuje, jaký potenciál v sobě mladí lidé mají a dokáží ho ve spolupráci s lidmi z praxe naplňovat. Díky patří dobrovolným mentorům z firem, ale také pedagogům, kteří mají zájem učit studenty nekonvenčním způsobem, prošli našimi školeními a studenty v praktickém programu celý školní rok provázejí. To oni bývají jejich největším motivátorem,“ poukázal Martin Smrž, ředitel vzdělávací organizace Junior Achievement Czech, která soutěžní program realizuje od roku 1992.

Národní finále JA Studentská firma roku probíhalo kompletně v anglickém jazyce a umění prezentovat svůj byznys porotě bylo významným hodnoticím kritériem. Vítězný tým Cap-it bude totiž reprezentovat Česko v 34. evropském finále soutěže Gen-E 2023 11. až 14. července v tureckém Istanbulu.

Výsledky národního finále soutěže JA Studentská firma roku 2022/2023:

1. místo: studentská firma Cap- it z OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové, pod vedením učitele Zdeňka Pospíšila

2. místo: studentská firma Tož co fčil? z OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště, pod vedením učitelky Lenky Malinové

3. místo: studentská firma ŠIŠIGAMI z Matičního gymnázia Ostrava, pod vedením učitelky Jany Moricové

